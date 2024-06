Lutte contre l’insalubrité : à quand la sensibilisation de proximité ?

Ecouter l'article

La lutte contre l’insalubrité est une véritable problématique à laquelle les autorités municipales cherchent les voies et moyens pour en venir à bout. Entre l’opération de restauration de l’ordre urbain, les heures de dépôt des ordures ménagères entre autres, rien ne semble décoller à Libreville pour discipliner les populations. Au regard des couacs observés, l’opinion publique se demande à quand les campagnes de sensibilisation dans les quartiers ?

L’assainissement de son environnement est un préalable pour lutter contre des maladies. Et cela passe par des actions pourtant simples à savoir, le curage régulier des caniveaux, la collecte régulière des ordures ménagères, et le changement des habitudes des populations qui très souvent sont pointées du doigt pour des comportements inciviques qui ne disent pas leur nom. C’est donc fort de ce constat et pour apporter les solutions que les acteurs de la vie publique exhortent tous les responsables engagés dans la lutte contre l’insalubrité à opter pour une approche autre que la répression.

Stop à la répression, place à la sensibilisation

Si d’aucun s’accordent à dire que les autorités municipales, en l’occurrence les délégués spéciaux, devraient changer les méthodes qu’elles mettent en place, car visiblement elles ne produisent pas les résultats escomptés. La preuve pour le cas de Libreville, les heures de dépôt des ordures ménagères ne sont pas respectées. Encore faudrait-il que la population soit informée de ces horaires, parlons également des individus qui n’hésitent pas à jeter les ordures au sol sans s’inquiéter. Des actes qui démontrent l’urgence pour la municipalité de se déployer auprès des habitants.

Mettre la charrue avant les bœufs ne produit rien de bon. En effet, le but de de la sensibilisation de proximité permettra l’implication de tous en ce sens que les communautés auront la possibilité elles-mêmes de dénoncer les actes inciviques pour cela, il est important de les éduquer à travers des programmes éducatifs d’hygiène, les gestions des déchets, et par la participation citoyenne dans la prise de décision concernant d’une part l’environnement et d’autre part la santé publique. Ce n’est qu’après avoir vérifié si ces méthodes ne fonctionnent pas que les autorités pourront rentrer dans la phase de répression. Rappelons que depuis des années la question de l’insalubrité préoccupe fortement l’Etat gabonais, qui ne cesse de déployer des stratégies pour en venir à bout.