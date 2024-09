Gabon : l’absence de curage de caniveaux, un problème aux conséquences multiples 

Ecouter l'article

La province de l’Estuaire concentre à elle seule, plus de la moitié des habitants du Gabon. Une situation qui favorise de multiples défis avec des incidences inéluctables sur l’environnement, du fait de l’incivisme des populations qui déversent très souvent les déchets ici et là. Conséquence, en l’absence de curage des caniveaux par les équipes de la municipalité, l’environnement et la qualité de vie des habitants se retrouvent impactés.

L’absence de curage des caniveaux est un problème aux multiples conséquences. En effet, le phénomène est observable un peu partout dans le Grand Libreville surtout en période de pluies. Faute de pouvoir se frayer un chemin du fait entre autres des voies d’évacuation des eaux engorgées, des zones entières se retrouvent souvent inondées, avec des conséquences que cela peut engendrer sur la santé.

Aussi, le manque d’assainissement des espaces publics, qui prend en compte les tâches que sont « le balayage des rues, le curage des caniveaux et le ramassage des ordures », engendre des désagréments pour les populations. Cette situation traduit surtout une absence d’un véritable plan de lutte contre l’insalubrité, qui prenne en compte à la fois une stratégie globale de collecte, et un mécanisme répressif qui se veut dissuasif vis-à-vis des personnes récalcitrantes.

Les dangers de la négligence de curage des caniveaux

Il est important de préciser que l’opération de curage des caniveaux permet une meilleure évacuation des eaux de pluie dans les canalisations et empêche les inondations. Outre les inondations, cette action permet de lutter contre les problèmes environnementaux. Les eaux, mêlées aux déchets, peuvent entraîner une contamination des sols, mais aussi des nappes phréatiques, et peuvent parfois se déverser dans des cours d’eau et ainsi entraîner des pollutions à grande échelle. C’est d’ailleurs souvent le cas dans des pays qui ne disposent pas d’un plan d’aménagement des villes et qui ne font pas de la lutte contre l’insalubrité leur priorité.