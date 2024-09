Libreville : Moov Africa Gabon Telecom et la Mairie de Libreville lancent le « Challenge ville propre »

Ecouter l'article

Ce mardi 17 septembre, le directeur général de Moov Africa Gabon Telecom, Zouheir Jorio et le délégué spécial en charge de la commune de Libreville, le Général Judes Ibrahim Rapontchombo ont officiellement lancé l’initiative « Challenge ville propre ». Cet événement qui appelle à une mobilisation collective, a pour but de réunir habitants, associations, organisations non gouvernementales (ONG), opérateurs économiques et autorités municipales autour de la lutte contre l’insalubrité.

L’objectif de ce challenge est de répondre aux défis liés à la gestion des déchets dans Libreville. En effet, les immondices remplissent les rues en dépit des efforts de la municipalité. Pourtant, la propreté urbaine est non seulement une question d’esthétique, mais aussi de santé publique, car l’accumulation de déchets dans les rues peut entraîner des maladies et compromettre la qualité de vie des citoyens. Face à cet enjeu, le « Challenge ville propre » ambitionne de renforcer la responsabilité individuelle et collective dans la gestion des ordures et la protection de l’environnement.

2 mois pour l’assainissement de Libreville

Après avoir mis en place un programme de proximité pour la collecte des ordures, l’Hôtel de ville souhaite aller plus loin en incitant les populations à s’impliquer activement dans la propreté de leur arrondissement. Ce challenge, qui s’étendra sur 2 mois, verra les citoyens s’engager à assainir leur cadre de vie à travers des actions concrètes de nettoyage et d’entretien. Une évaluation par un comité composé d’intervenants de l’Hôtel de ville, de Moov Africa Gabon telecom, de Clean Africa, des maires d’arrondissements et de la direction générale de l’Environnement et du développement durable sera effectuée avant, pendant et après le challenge. Curage des caniveaux, gestion des déchets et des espaces verts, remise en état des infrastructures, tout sera passé au crible afin de déterminer les vainqueurs le 15 décembre 2024.

Moov Africa Gabon Telecom, partenaire clé de l’initiative, s’est engagé à accompagner la municipalité dans ces efforts. L’opérateur de téléphonie mobile jouera un rôle central non seulement dans les campagnes de sensibilisation sur la propreté et ses enjeux environnementaux, mais aussi en récompensant les 3 arrondissements ayant réalisé le plus d’efforts pour maintenir un environnement propre. « En tant que partenaire privilégié de l’hôtel de ville de Libreville, Moov Africa Gabon telecom accompagne cette initiative en soutenant les campagnes de communication et en offrant une enveloppe numéraire qui servira à récompenser les arrondissements gagnants à l’issue de ce challenge», a précisé Léa Séki Olouna responsable communication à Moov Africa Gabon telecom.



Prenant part à la cérémonie de lancement de ce challenge, le délégué spécial de la commune de Libreville a souligné que le succès de ce challenge repose sur la participation active de tous. « Pendant cette période nous vous invitons à vous approprier cette mission, à sensibiliser les populations, à travailler en synergie et à transformer nos arrondissements en exemples de propreté et de civisme », a indiqué le général Judas Ibrahim Rapontchombo.