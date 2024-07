Insalubrité : à quand l’instauration des journées de nettoyage communautaire ?

Ecouter l'article

On dit souvent que les mauvaises habitudes ont la peau dure, notamment en matière d’incivisme des citoyens qui contribue à l’insalubrité persistante. Afin de lutter contre ce problème de santé publique, une solution qui a fait ses preuves à Kigali au Rwanda et imitée en Côte-d’Ivoire à savoir, l’instauration des journées de nettoyage communautaire, un moyen pour la municipalité d’impliquer les populations dans l’assainissement de l’environnement.

Nul ne pourra douter que depuis son arrivée à la tête de la mairie de Libreville, le délégué spécial en charge de la capitale le Général Judes Ibrahim Rapontchombo est en guerre contre l’insalubrité. Plusieurs actions ont d’ailleurs été initiées par l’édile de la ville à l’instar de la grande opération de restauration de l’ordre urbain qui s’est déroulée du 17 janvier au 17 juin 2024 à travers les 6 arrondissements de la commune de Libreville.

Bien qu’étant déterminé à en venir à bout des comportements inciviques, cette noble cause devrait d’ailleurs être le cheval de bataille de tous les délégués spéciaux dans le pays. Ainsi, comme stratégie à mettre en place, à l’instar du de Kigali, le délégué spécialal de la commune de Libreville devrait inviter les librevillois à contribuer activement à ce que la capitale du Gabon reste toujours propre. Et ce à travers des journées de nettoyage communautaire, au cours desquelles ces derniers prendront d’assaut les tas d’immondices qui sont très souvent jetés au sol.

Les journées de nettoyage communautaire, une solution pour rendre Libreville totalement coquette

À travers ces journées, naîtra assurément en chaque citoyen un sentiment de responsabilité qui fera en sorte qu’il prendra conscience de l’importance de maintenir son espace de vie propre et sain. Si de telles initiatives ont produit des résultats escomptés à l’international, pourquoi ne pas copier sur ce qui existe déjà ? On ne réinvente pas la roue. Derrière ces activités de nettoyage, se trouve une réelle volonté d’impacter positivement la population et changer les mentalités sur l’importance de la préservation de l’environnement. Les cache-nez, les balais à manche, les râteaux, les gants, et les sacs-poubelles sont attendus.