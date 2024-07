Gabon : toujours pas d’agenda culturel !

Ecouter l'article

Alors que l’année tire à sa fin, les acteurs culturels et les populations gabonaises ne savent sur quel pied danser. Et pour cause, le ministre de la Culture et des Arts, le Dr André Jacques Augand et ses équipes, n’ont toujours pas rendu public d’agenda culturel après 10 mois de transition. Une absence de stratégie qui peut expliquer les nombreux couacs au sein de ce département et les fautes commises par son principal responsable depuis sa nomination.

Depuis sa prise de fonction, le Dr André Jacques Augand semble être désaxé, désorienté et dépassé par les missions qui lui sont assignées. Pour preuve, le membre du gouvernement n’a toujours pas livré un agenda culturel. Pourtant ce calendrier joue un rôle crucial en tant qu’outil de promotion culturelle, d’information publique, de soutien aux industries créatives. Et même de renforcement du tourisme et de facilitation du dialogue interculturel du pays d’ailleurs. Un élément à travers lequel l’opinion devait avoir une vue d’ensemble de ses activités.

Fonctionner à tâtons

Comment savoir où l’on va et ce que l’on fait sans planification? C’est la question à laquelle seul le Dr André Jacques Augand a la réponse. Plus que ce dernier semble avoir choisi de fonctionner à tâtons. En effet, 10 mois à la tête du ministère de la Culture et des Arts aucun agenda culturel n’a été rendu public. Pourtant, cet élément est essentiel pour développer ce secteur en souffrance. Pour instaurer de nouvelles politiques de vulgarisation et de promotion de toutes les branches artistiques et culturelles du pays. Mais également pour anticiper les événements internationaux relatifs à son portefeuilles ministériel.

Seulement fonctionner à l’aveuglette semble être le choix du Dr André Jacques Augand. Une situation qui élucide les nombreuses fausses notes enregistrées par le membre du gouvernement. Plus récemment avec la tenue de la fête de la musique dans notre pays qui n’a malheureusement pas connu de succès. Étant donné qu’il n’existe aucun calendrier, nous espérons que les prochains événements culturels prévus soient couronnés de succès. Notamment en août avec le festival national des cultures, qui se déroulait sur une semaine sur l’ensemble du territoire.