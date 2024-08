Îles Mbanié : le Gabon et la Guinée équatoriale devant la CIJ le 30 septembre prochain !

Ecouter l'article

Saisie dans l’épineuse affaire d’Îles Mbanié, Cocotiers et Conga, la Cour internationale de Justice tiendra des audiences publiques sur le fond, en l’affaire de la délimitation terrestre et maritime et souveraineté et ce, du lundi 30 septembre au vendredi 4 octobre 2024 au Palais de la Paix, à La Haye. Les parties devront défendre leurs positions afin d’aboutir à une répartition territoriale en phase avec le droit international.

C’est à la suite d’un compromis, entré en vigueur en mars 2020, conclu entre le Gabon et la Guinée équatoriale en 2016 que la Cour internationale de Justice a été saisie aux fins de dire le droit s’agissant de la délimitation de leurs frontières maritime et terrestre communes et de la souveraineté sur les îles Mbanié, Cocotiers et Conga. Après la phase de dépôt de mémoires par les deux parties, l’instance les a convoquées sur le fond de cette affaire.

Vers un tournant historique dans le golfe de Guinée !

Vieux de plus de 50 ans, le litige en souveraineté autour des îles Mbanié, Cocotiers et Conga, situées dans le golfe de Guinée semble désormais amorcé un pas crucial vers son dénouement. Et pour cause, l’organe judiciaire principal de l’Organisation des Nations Unies (ONU) a annoncé la tenue d’une série d’audiences de fond qui se tiendra du 30 septembre au 4 octobre 2024. Le bras de fer entre le Gabon et la Guinée équatoriale a été cristallisé sous le règne du clan Bongo-PDG.

Le pic de ce différend a été atteint en 1972 quand les autorités gabonaises ont pris pied sur ces îlots. Il est judicieux de préciser que le nœud gordien de cette affaire est assurément les potentialités du sous-sol de ces terres, notamment des gisements pétroliers. Dans le programme des audiences, il est prévu que le lundi 30 septembre 2024, la partie équato-guinéenne fera ses plaidoiries de 10h à 17h. Le 2 octobre, le Gabon prendra le relais. Du 3 au 4, les deux parties procéderont à la deuxième phase de plaidoiries.

De la légitimité de la CIJ !

Si les parties Gabon et Guinée équatoriale semblent engagées à trouver une voie paisible capable de trancher définitivement ce litige, il est judicieux de préciser que la Cour internationale de Justice (CIJ) est l’organe judiciaire principal de l’Organisation des Nations Unies (ONU). Instituée en juin 1945 par la Charte des Nations Unies, ladite Cour est composée de 15 juges, élus avec la double mission de régler, conformément au droit international, les différends juridiques dont elle est saisie par les États et donner des avis consultatifs sur les questions juridiques qui lui sont soumises.