Gabon : Nathalie Awanang muette sur la politique de prévention de la délinquance juvénile ?

C’est le sentiment qui se dégage au regard des nombreuses difficultés que rencontre notre pays en matière de délinquance juvénile. En effet, depuis plusieurs mois, le Gabon connaît une recrudescence de délinquance, notamment chez les jeunes, et ce, sans que la ministre en charge des Affaires Sociales Nathalie Awanang ne puisse bouger le petit doigt. Notamment en mettant en place des politiques et stratégies de prévention pour lutter efficacement contre ce problème grandissant.

La délinquance juvénile fait référence aux comportements illégaux ou criminels commis par des jeunes personnes. Généralement, ses actions répréhensibles sont posées par des personnes de moins de 18 ans. Au Gabon, la délinquance chez les jeunes est un problème multifacette qui nécessite une approche intégrée et multidisciplinaire et qui varie. Entre le vol à l’étalage à des crimes plus graves comme les agressions ou les vols avec violence et arme blanche. Le tout sous le regard impuissant de la ministre des Affaires sociales Nathalie Awanang.

Nathalie Awanang incapable de remplir sa mission?

C’est la question que l’on pourrait se poser au regard du silence et de la non action du membre du gouvernement face à la recrudescence de la délinquance juvénile dans notre pays. Depuis sa nomination à la tête de ce département, aucune mesure n’a été prise pour lutter efficacement contre ce phénomène qui ne cesse de prendre de l’ampleur dans notre pays. Pourtant Nathalie Awanang gagnerait à concevoir et à mettre en place des politiques publiques axées sur la prévention de la délinquance juvénile. Des stratégies qui devraient inclure des approches préventives et intégrées, prenant en compte les divers facteurs de risque.

Pour établir ce genre politique, le membre du gouvernement devrait collaborer avec d’autres ministères notamment ceux de l’Éducation nationale, de la Justice, de la Santé et autres. Cela passe par le développement de programmes qui offrent un soutien aux familles en difficulté, y compris des services de conseil familial, de médiation et d’accompagnement pour améliorer la dynamique familiale. Aussi, promouvoir des initiatives d’éducation parentale pour aider les parents à développer des compétences de gestion et de communication efficaces, et à offrir un environnement familial stable. Financer et promouvoir des activités parascolaires qui offrent des alternatives constructives et stimulantes pour les jeunes, réduisant ainsi leur risque de se tourner vers la délinquance.