IFG : la Francophonie en fête avec Benjamin Epps en concert le 5 octobre !

Libreville, capitale politique du Gabon, sera le théâtre de la célébration de la Francophonie marquée par des événements culturels diversifiés dont à l’Institut Français du Gabon (IFG). Cet événement coïncide avec le Sommet de la Francophonie qui se tient pour la première fois en 33 ans en France, soulignant l’importance et la vitalité de la langue française et de ses cultures.

La journée débutera à 9h30 avec une dictée spéciale, animée par le rappeur gabonais Benjamin Epps. Inspirée d’un texte de l’écrivain Abd al Malik, cette dictée invite les participants, jeunes et adultes, à redécouvrir la richesse et la beauté de la langue française. Inscrite dans un souci d’inclusion, cette activité a pour but de promouvoir l’amour des mots et l’appréciation des arts littéraires. Les candidats sont priés de s’inscrire via https://forms.gle/MDnaNG1bDZkVy9Ff6.

L’art au service de l’éducation

Lors des articulations de cette célébration, l’Institut dévoilera sa nouvelle Plateforme littéraire francophone. Une œuvre conçue pour encourager les jeunes écrivains de l’espace francophone. Cet espace de création littéraire vise à renforcer les échanges culturels et à valoriser les talents émergents, tout en offrant une tribune pour discuter des enjeux de la littérature francophone aujourd’hui.

Le point d’orgue de cette célébration sera le concert tant attendu de Benjamin Epps à 19h30. Figure montante de la scène musicale, Epps incarne la créativité et la diversité de la francophonie à travers ses textes engagés. Avant son concert, un concours de slam, animé par le slameur Pcool, mettra à l’honneur la parole et l’expression artistique. Cet événement promet de rassembler les passionnés de la langue française et les amateurs de culture, offrant une occasion unique de célébrer le dynamisme de la Francophonie au Gabon.