Gabon : Mborantsuo maintenue Présidente honoraire de la Cour constitutionnelle !

Si la Cour constitutionnelle de la transition avait annulé la nomination de Marie-Madeleine Mbourantsuo en qualité de Présidente de ladite Cour, la vérité est finalement autre. D’après le compte rendu de la Cour internationale de justice du 30 septembre 2024 sur l’affaire de la délimitation des frontières et la souveraineté des îles entre le Gabon et la Guinée équatoriale, la « Tour de Pise », comme elle fut identifiée par le Gén. Oligui Nguema lors de sa prise de pouvoir, est bien maintenue à ce juteux poste.

Si échaudée sur la toile en début d’année, la Cour constitutionnelle de la transition avait annoncé l’annulation de la nomination de Marie-Madeleine Mborantsuo en qualité de Présidente d’honneur de ladite juridiction, Dieudonné Aba’a Owono et l’ensemble des juges constitutionnels semblent avoir rebroussé chemin. Puisque celle qui aura, d’une main de fer, contrôlée la Cour constitutionnelle pendant plus de 31 ans est finalement dans le bateau.

Un maintien guidé par l’absence de compétences ?

C’est assurément la lecture qu’on est tenté de faire au regard des quelques justifications faites sur la toile par certains proches du palais Rénovation de Libreville. « Elle maîtrise les dossiers et particulièrement celui de Mbanié », « C’est pas une nomination en soi juste une manière de sécuriser les intérêts du Gabon », est-il évoqué ci et là. Pourtant, le compte rendu de la Cour internationale de justice du 30 septembre 2024 est clair. Le Gabon a bien envoyé Marie-Madeleine Mbourantsuo en qualité de Présidente honoraire.

Interrogé par nos soins, un ancien agent de la Cour internationale de justice soutient qu’il n’existe pas de statut spécifique pour représenter un pays lors des débats devant la haute juridiction. Ainsi donc, Marie-Madeleine Mbourantsuo aurait pu être dans le collège de la défense sans revêtir une qualité liée à la Cour Constitutionnelle du Gabon. Pour éviter un quelconque embrasement sur la toile, il aurait suffi de la saisir en qualité « d’expert juriste ». Un profil qui sied au vu de son expérience.

À la Haye, la décision du 2 février 2024 de la Cour constitutionnelle de la Transition annulant la nomination par décret du Président de la transition Brice Clotaire Oligui Nguema n’est donc que néant. Une inconstance notoire qui sous-entend que Louise Angue, nommée juge honoraire de la Cour constitutionnelle serait donc réhabilitée tacitement. Dans la décision susmentionnée, « La Cour constitutionnelle de la Transition déclare nulle et non avenue ladite délibération conférant les qualités sus-citées ». Étrange volte-face non motivé !