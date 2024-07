Haut-Ogooué : le Gén. Oligui Nguema en bâtisseur

Ecouter l'article

Le président de la Transition est arrivé ce 17 juillet 2024 à Franceville dans le cadre de sa tournée républicaine. Au cours de la première étape de son périple altogovéen, le général Brice Clotaire Oligui Nguema a mis les petits plats dans les grands puisqu’il est venu avec une série d’annonces à la fois économiques et sociales.

C’est par milliers que les francevillois sont venus écouter le président de la Transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema à la place des fêtes de Franceville. Dans un discours de près d’une heure, le numéro 1 gabonais a passé en revue les conditions de la prise du pouvoir, mais surtout les ambitions qu’il porte pour la province d’origine d’Ali Bongo Ondimba.

Plus de 2 milliards de Fcfa pour Franceville

« Je prends l’engagement de ne ménager aucun effort pour faire aboutir les projets prioritaires qui touchent directement votre vie quotidienne », a déclaré le général Oligui Nguema au cours de son discours de Franceville. Une promesse qui n’est pas sans fondement puisque le chef de la Transition a annoncé une enveloppe de 7 milliards de Fcfa pour les projets prioritaires de la province dont 2,169 milliards de Fcfa pour la seule ville de Franceville. Selon le chef de la Transition, cette enveloppe est un supplément aux nombreux projets déjà en cours à l’échelle de la province.

En effet, le président de la Transition Brice Clotaire Oligui Nguema a pêle-mêle annoncé comme projets en cours de réalisation par le CTRI, les travaux de réfection de l’hôtel Lekoni Palace, la réfection du lycée d’état de Franceville et du campus de l’USTM ainsi que les finitions du lycée d’excellence, le séminaire de Franceville, les travaux du Prytanée militaire à Bongoville, la foire de Franceville, le nouvel hôpital de Mbaya, l’hôpital psychiatrique de Mvengue, en plus des travaux des voiries de Franceville en cours de réalisation et le désenclavement des villes de Boumi, Boumango, Bakoumba, Onga. Ainsi le général président a touché à tous les pans de la vie sociale des altogovéens. Concernant l’accès à l’eau potable, un projet de construction de 300 forages hydrauliques est prévu pour l’ensemble du pays.

Il faut dire qu’à ces projets en cours de réalisation, viendront se greffer des infrastructures routières qui viendront désenclaver la province. Ainsi, le président de la Transition a rappelé entre autres projets inscrits dans le Plan national de développement de la transition (PNDT) la construction de l’axe Ndjolé – Lastourville, Makokou – Okondja, Andjogo – Okondja