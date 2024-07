Coopération : le Gabon invité au Salon de l’Agriculture Asia Expo en Russie

Ecouter l'article

Le lundi 15 juillet dernier, la ministre du Commerce, des PME-PMI, chargée des Activités génératrices de revenus, Parfaite Amouyeme Ollame-Divassa a reçu en audience à son cabinet le représentant de l’Asian Expo qui était accompagnée du président des agriculteurs de Russie. Il était question lors de cette rencontre d’échanger sur le renforcement de la coopération entre la Russie et le Gabon dans le domaine agricole, mais aussi solliciter la participation du pays au prochain Salon de l’agriculture qui aura lieu en octobre prochain à Sotchi.

Véritable plateforme intégratrice de coopération internationale dans le secteur agricole, notamment dans un contexte de réorientation globale des marchés, l’Asia Expo réunira des praticiens et des experts du secteur de l’agro-industrie de Russie et des pays d’Asie, d’Afrique et du Moyen-Orient. Un évènement international qui sera l’occasion d’échanger sur les bonnes pratiques, les tendances et les défis de l’industrie agricole au plus haut niveau.

L’Asia Expo, une opportunité pour le Gabon

Une opportunité pour le secteur commercial et agricole gabonais et qui était au cœur de l’échange entre la ministre du Commerce et des opérateurs économiques russe. Spécialisés dans le domaine agro-pastoral, ces derniers sont venus exprimer au membre du gouvernement leur intérêt pour la mise en place d’un partenariat entre Libreville et Moscou.

Un partenariat qui pourrait consister au développement de partenariat dans le secteur commerce entre le Gabon et la Russie, la facilitation des échanges et surtout la mise en relation les fermiers Russes et Gabonais. Pour concrétiser cette ambition, représentant de l’Asian Expo a souhaité que le Gabon occupe un stand lors de cet événement mondial afin de rendre visible son potentiel agricole. Prévu se tenir du 23 au 25 octobre prochain à l’Université des sciences et technologies « Sirius », l’Asian Expo réunira une communauté de professionnels du secteur agricole, permettant l’échange d’expériences, de connaissances et l’établissement de contacts d’affaires à long terme.