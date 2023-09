Gabon : le CTRI dévoile le bureau de l’Assemblée nationale de la transition

Ecouter cet article Ecouter cet article

Les institutions censées conduire le processus de transition au Gabon se mettent en place peu à peu. La preuve avec l’annonce faite ce lundi 11 septembre 2023 du bureau de l’Assemblée nationale de la transition avec à sa tête Jean-François Ndongou. Un organe qui aura pour objectif d’assurer les missions dévolues à cette institution, notamment le suivi et le contre de la feuille de route de la Transition.

C’est par la voix du porte-parole du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) le Lt-Colonel Ulrich Manfoumbi Manfoumbi que l’annonce de la composition de son bureau ce conformément au Chapitre IV traitant du Parlement de la transition. Ainsi, conformément à l’article 48 de la Charte, la présidence de cette institution a été confiée à l’ancien ministre Jean-François Ndongou.

Politique, forces armées et société civile bien représentés au sein de l’Assemblée nationale de la transition

Ce dernier sera accompagné de plusieurs autres personnalités politiques et de la société civile. Il s’agit, notamment, de Jean-François Ndong Obiang qui est nommé 1er vice-président tandis que l’Amiral Gabriel Mali Odjoua, Florentin Moussavou, Geoffroy Foumboula Libeka sont tour à tour 2ème, 3ème et 4ème vice-président de l’Assemblée nationale de la transition.

Si le Parlement de la Transition, composé de l’Assemblée nationale et du sénat, exerce les prérogatives définies par la présente Charte et la Constitution du 26 mars 1991, l’article 50 précise qu’il « adopte le plan d’actions et la feuille de route de la Transition présenté par le Premier Ministre. Il veille à l’exécution, au contrôle et au suivi évaluation du plan d’actions et de la feuille de route de la Transition ».