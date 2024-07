Gabon : vers une augmentation du coût des soins dentaires

Ecouter l'article

Désormais, l’utilisation d’amalgames encore appelés plombages dentaires est interdite sur le territoire national en raison du mercure qui y est contenu. Une initiative louable selon le Chirurgien dentiste le Dr Hans Helder Boussamba Kouka qui, s’est exprimé chez notre confrère l’Union ce 19 juillet 2024 et qui craint toutefois que cette interdiction entraîne une augmentation du coût des soins dentaires en raison de la nouvelle matière qui sera utilisée dans les structures hospitalières.

D’aucuns estiment que consulter un dentiste au Gabon est un luxe qu’ils ne peuvent s’offrir et ce en raison du coût des soins jugés exorbitants. Une idée qui se verrait bien confortée avec la technique désormais proposée, celle à base de résine composite « un matériau de couleur blanche, très esthétique qui permet de restaurer les dents » qui vient remplacer l’utilisation d’amalgames dentaires.

La résine composite, une solution précipitée pour les dentistes ?

Si pour le Chargé des relations publiques de l’Association nationale des Odonto-stomatologiques du Gabon et Chirurgiens maxillo-faciaux (ANOSGA-CMF) l’utilisation de la résine composite est plus esthétique que le plombage dentaire et plus résistant, le spécialiste de la santé a tout de même tenu à rappeler que l’introduction de cette technique innovante s’annonce ardue. « Le principal enjeu en Afrique sera le coût, (…) cette résine composite de qualité restera très onéreuse pour les structures publiques rendant son application difficile dans le cadre de la CNAMGS » a t-il déclaré dans le quotidien l’Union.

Outre le coût onéreux, le Chirurgien-dentiste souligne également que l’utilisation de cette matière obéit aux techniques et normes précises. « Le dentiste qui doit utiliser la résine composite doit être formé à l’utilisation d’un champ opératoire de protection pour préserver les tissus dentaires que l’on doit assécher » a précisé le Dr Hans Helder Boussamba Kouka. Si cette disposition vise à juste titre à protéger la santé des Gabonais, l’Etat devrait peut-être garantir l’accessibilité de la nouvelle technique à toutes les bourses.