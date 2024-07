Gabon : la 4ème édition de la Coupe Okang-Si dans les starting-blocks

Ecouter l'article

Ce samedi 20 juillet 2024, la mairie de Nzeng-Ayong dans le 6ème arrondissement de la commune de Libreville a servi de cadre à la conférence de présentation de la 4ème édition de la Coupe Okang-Si. Une compétition qui a pour objectif de célébrer la communion des filles et fils du département du Ntem dans la province du Woleu Ntem.

Durant cette période estivale, de nombreux ressortissants de l’hinterland s’organisent pour l’organisation d’événement visant à raffermir le vivre ensemble et l’esprit de solidarité. C’est du moins le leitmotiv défendu par bureau exécutif de la coupe Okang-Si Awoua qui comme chaque vacance organise cette compétition de football qui depuis 4 années maintenant s’est imposé comme un événement majeur.

Prévu se tenir du 10 au 24 août prochain, cette compétition sportive réunira comme à l’accoutumée les trois cantons sud du département du Ntem notamment Koum, Kess et Mbo’a. La coupe qui se tiendra au stade Tomassi d’Awoua, cette compétition réunit une douzaine d’équipes à l’instar d’Adzap-Assi, USKM, Akom-Essandone, Akam-Effack, Konoville, As Saint Louis, US Awoua, Thock-Essandone, Engonc FC, Abang-Assi, Les Heritiers et US Meza’a.

Lors de son intervention, l’initiateur de ce projet, Gilchrist Messa Ondo a tenu à rappeler l’objectif de cette compétition qui réunira l’ensemble des ressortissants du département du Ntem. « L’organisation de la Coupe Okang-Si Awoua s’inscrit dans notre volonté d’unifier les filles et fils du département du Ntem et plus particulièrement le canton sud. C’est un évènement qui se veut fédérateur et qui ambitionne également permettre l’épanouissement des jeunes du département à travers les valeurs du sport. », a-t-il indiqué.