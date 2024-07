Port-Gentil : Karelle Ndjimbi aux arrêts pour la vente d’un terrain à plusieurs personnes

Follow on X

« Ce n’est pas joli d’être gourmand… après, on a mal au cœur ». Cette citation de l’écrivain et journaliste Henri Jeanson sied bien à la malhonnêteté qui aura conduit Karelle Ndjimbi à la prison centrale du Château. En effet, cette dernière, selon le quotidien L’Union, aurait été écrouée pour des faits d’escroquerie et d’abus de confiance après avoir vendu un lopin de terre à plusieurs individus.

Selon des sources judiciaires cité par nos confrères, la jeune femme de 34 ans aurait procédé à la vente de son lopin de terre à Yann Onanga, Larry Doukaga et Valerie Mosso Mamichamba. Malgré ces trois acquéreurs, la dame a décidé d’effectuer le même processus avec un autre prospect.

Karelle Ndjimbi en prison

Rodrigue Bounda est donc le quatrième acquéreur du terrain de 2,5 millions de Karelle Ndjimbi situé au quartier trois Filaos dans le deuxième arrondissement de la cité pétrolière. Le jour des échanges, ce dernier aurait fait une avance de 1 million 825 mille FCFA. Avant de se rendre au cadastre. Prétextant être souffrante, elle aurait réclamé le montant restant des jours plus tard.

Sauf qu’après s’être exécuté, en souhaitant entreprendre les travaux sur le terrain qu’il venait d’acquérir, l’homme de 43 ans sera surpris de constater un autre individu sur son terrain. Il aurait donc décidé de déposer plainte contre Karelle Ndjimbi. C’est donc à la suite de cette plainte que cette dernière aurait été interpellée par les agents de la police judiciaire avant d’être présentée devant le parquet de Port-Gentil où le magistrat instructeur l’a placé sous mandat de dépôt à la prison du château.