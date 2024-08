MLS : Boupendza porté disparu de l’entraînement depuis une semaine !

Ecouter l'article

C’est l’information rendue publique le dimanche 4 août 2024 par le site d’information américain Queen City Press très proche du board du club principal de football dans l’Ohio. En effet, notre confrère révèle que l’attaquant international gabonais Aaron Salem Boupendza ne se serait plus présenté à l’entraînement avec FC Cincinnati depuis 7 jours.

Mais où est donc Aaron Boupendza ? Aperçu dans des clichés sur Facebook en compagnie des artistes gabonais, l’attaquant du FC Cincinnati n’aurait plus donné signe de vie à son club depuis quelques temps. Pour être plus précis, Laurel Pfahler de la rédaction de Queen City Press souligne que le natif de Moanda dans la province du Haut-Ogooué au Gabon ne se serait plus présenté aux différents entraînements depuis une semaine. De quoi faire tiquer plus d’un.

Boupendza, hors-jeu au training ?

S’il est des reproches qui sont autorisés à faire sur Aaron Salem Boupendza, déserter le camp d’entraînement n’en n’est pas un. Pourtant, la tendance semble avoir diamétralement changé. Et ce, dans le mauvais sens à en croire le site d’actualités sportives américain Queen City Press dans sa livraison du jour. « Boupendza skipping training » est-il titré dans l’article publié le dimanche 4 août 2024. Choix assumé ou énième maladie ?

Pour l’heure, le club de l’Ohio tenterait de couvrir son atout offensif en annonçant publiquement qu’il « se remet d’une maladie ». Une vraie fausse excuse selon notre confrère depuis le pays de l’oncle Sam qui a indiqué que « Aaron Boupendza est absent des séances d’entraînement du FC Cincinnati depuis plus d’une semaine et, selon plusieurs sources au courant de la situation, il a tout simplement cessé de s’y présenter ».

Pis, l’international gabonais âgé de 27 ans à peine brillerait par une ultra présence dans les buvettes et autres endroits chauds de Cincinnati. « Alors que le club continue d’indiquer qu’il se remet d’une maladie, Boupendza a été aperçu dans des bars du centre-ville », a conclu Laurel Pfahler. Dans le souci d’équilibrer l’information, Gabon Media Time (GMT) a pris le soin de contacter l’intéressé qui n’a pas daigné répondre ni aux appels WhatsApp encore moins aux messages. Nous y reviendrons !