Gabon : une fête de l’indépendance sous le sceau de la prospérité et du partage à CECA-GADIS

Le samedi 17 août 2024, le Gabon célébrait les 64 ans de son accession à la souveraineté internationale. Un événement patriotique qui n’est pas passé inaperçu au sein du Groupe CECA-GADIS où ses responsables ont tenu non seulement à rappeler à l’ensemble de ses collaborateurs l’importance des symboles de la République et la nécessité de s’en approprier mais aussi de maintenir l’engagement de l’entreprise en faveur du développement du pays.

« Construisons ensemble notre pays. Oui, peuple gabonais, construisons ensemble notre pays. ». Cet appel en signe de ralliement lancé par le chef de l’Etat le Général Brice Clotaire Oligui Nguema lors de son discours solennel à l’occasion de la célébration du 64ème anniversaire de l’accession du Gabon à l’indépendance aura bien été entendu par les responsables du Groupe CECA-GADIS.

C’est dans cette optique que le leader du secteur de l’agroalimentaire au Gabon a organisé sa rencontre annuelle du 17 août en présence de son fondateur et des principaux responsables du groupe. Un événement convivial qui a été essentiellement marqué par le discours de l’administratrice directrice générale Isabelle Essonghe qui à de prime abord rappelé que « le contexte post-Coup de la Libération du 30 août 2023, marquait le début d’une nouvelle ère pour l’entreprise et le Gabon tout entier ».

Isabelle Essonghe, ADG du groupe CECA-GADIS © D.R.

Elle a par la suite relevé le leitmotiv qui devrait guider désormais le développement de l’entreprise, ce, en accord avec la vision des plus hautes autorités d’arriver à un véritable Essor vers la félicité. Ainsi, l’ADG du groupe CECA-GADIS décryptant le mot Essor, a indiqué que le E symbolisait « les efforts que nous avons à fournir encore et toujours, dans notre travail quotidien afin de ne pas nous laisser distancer par la concurrence », le S quant à lui représentait les systèmes d’information soulignant de ce fait que « sans la transition des systèmes d’information, point de modernisation ».

En outre, elle a indiqué que le O représentait les offres de services, de produits divers et variés afin de se démarquer des concurrents et enfin le R comme RSE qui est sujet d’actualité sur lequel être précurseur est essentiel. Concluant son allocution, Isabelle Essonghe a donc tenu à réaffirmer l’engagement de l’entreprise envers ses collaborateurs et sa détermination à poursuivre les réformes nécessaires, soulignant que l’essor de l’entreprise est indissociable de celui du Gabon.

Par ailleurs, le Groupe CECA-GADIS a réitéré son engagement envers la communauté gabonaise en annonçant une série d’initiatives sociales qui seront déployées dans les mois à venir. Parmi celles-ci, l’ADG Isabelle Essonghe a évoqué des programmes de soutien à l’entrepreneuriat local, la mise en place de partenariats avec des agriculteurs gabonais pour promouvoir une production alimentaire locale durable, ainsi que le renforcement des actions en matière de responsabilité sociale et environnementale.

Ces actions visent non seulement à consolider la position de CECA-GADIS en tant que leader du secteur agroalimentaire, mais également à participer activement au développement socio-économique du Gabon. Ce faisant, le Groupe entend s’inscrire pleinement dans la dynamique de renouveau et de prospérité impulsée par le coup de Libération, en alignant ses objectifs sur ceux de la nation pour un avenir commun prospère.