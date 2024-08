Gabon : Gén. Oligui Nguema, une ambition au-delà de la transition !

Ecouter l'article

Le discours à la Nation du président de la Transition le Général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema à l’occasion de la commémoration des 64 ans d’accession du Gabon à la souveraineté internationale aura été l’occasion pour ce dernier de décliner sa vision et celle du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) pour l’avenir du pays. Si jusqu’à présent l’opinion publique se questionne sur l’après transition, le chef de l’Etat a exprimé sa détermination et celle de ses frères d’armes de continuer à contribuer au développement du pays notamment sur le plan politique, économique et social.

Arrivé au pouvoir le 30 août 2023, à l’issue d’un coup d’Etat opéré sans effusion de sang, le président de la Transition n’a de cesse de réaffirmer sa volonté de changer de manière radicale l’image du Gabon. Une détermination exprimée une fois de plus à l’occasion du traditionnel discours marquant la commémoration de l’accession du Gabon à l’indépendance durant lequel il a décliné les cinq objectifs qu’il souhaite atteindre afin d’arriver véritablement à un « essor vers la félicité ».

5 objectifs pour construire le Gabon nouveau

S’érigeant en véritable rassembleur, le Général de brigad Brice Clotaire Oligui Nguema a souligné que ce 64ème anniversaire devrait être le point de départ d’une nouvelle ère. « Construisons ensemble notre pays. Oui, peuple gabonais, construisons ensemble notre pays. Cette construction ne concerne pas uniquement les infrastructures physiques, comme les routes et les bâtiments. Il s’agit pour moi de quelque chose de plus grand : faire émerger un nouveau type de Gabonais en réformant la mentalité », a-t-il martelé.

Ainsi, pour réaliser cette ambition, le président de la Transition a décliné cinq objectifs majeurs de sa vision. Il s’agit entre autres d’enraciner le pays dans l’État de droit, de redonner au Gabon ses lettres de noblesse, de garantir le droit à l’éducation et à la santé pour tous, de redonner espoir à la jeunesse et de restructurer l’économie nationale pour garantir à chacun une vie digne.

Poursuivre l’œuvre de construction au-delà de la Transition !

Si jusqu’à présent le président de la Transition reste silencieux sur sa volonté ou non de se porter candidat lors de la prochaine élection présidentielle, son discours à la Nation a eu le mérite de donner quelques bribes de réponse. Tout en affirmant que la restauration des institutions était le leitmotiv qui guide l’action du CTRI, processus qui devrait connaître son épilogue avec l’adoption d’une nouvelle Constitution, le Général de brigade Brice Oligui Nguema a également martelé que le développement économique n’était pas en reste de cette action.



Pour se faire, le chef de l’Etat n’a pas caché le désir de l’armée de contribuer au développement du pays. « L’armée joue un rôle crucial dans la transition que nous vivons. La discipline qui la caractérise est l’un des piliers fondamentaux sur lesquels le CTRI entend s’appuyer pour bâtir le Gabon nouveau. Le coup de la libération du 30 août 2023 est une opportunité pour notre essor vers la prospérité et la stabilité », a-t-il lancé. Des propos sans ambages qui de manière subliminal pourrait donner le ton au chemin que devrait prendre l’actuel chef de l’Etat dans les mois à venir.