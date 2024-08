Gabon : AGGREKO menace de plonger Libreville dans le noir faute de paiement de la SEEG

Ecouter l'article

La découverte d’un vaste système de détournement des tickets Edan, des tickets prépayés d’électricité au préjudice de la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) orchestré par des hommes d’affaires influents et certains prestataires de cette entreprise ne serait-elle que l’arbre qui cache la forêt de la situation difficile dans laquelle elle se trouverait ? C’est le sentiment qui pourrait se dégager au vu des informations recueillies par Gabon Media Time faisant état de la menace qui pèserait sur sa capacité de production d’énergie électrique du fait du non-paiement d’une ardoise de près de 15 milliards de FCFA dû à son partenaire AGGREKO.

Décidément, la société en charge de la production, de la distribution et de la commercialisation de l’eau et de l’électricité n’est pas sortie de l’auberge. Et pour cause, après le démantèlement d’un système parallèle d’émission de tickets Edan via Supprima 3, un serveur pourtant déconnecté, mais toujours opérationnel, régenté par Sigma Technologie, l’entreprise serait dans l’incapacité d’honorer ses engagements auprès de certains de ses prestataires.

Près de 15 milliards de dettes vis-à-vis d’AGGREKO

C’est notamment le cas auprès du groupe britannique AGGREKO, spécialiste dans la production d’énergie et fournissant près de 30% de l’électricité sur le Grand Libreville qui menacerait de suspendre ses services du fait du non-paiement d’une dette due par la SEEG. En effet, dans une correspondance dont Gabon Media Time a pu consulter copie, le directeur général Afrique, Moyen Orient et Asie du groupe Matt Parker et le directeur commercial Franck Reinle interpellent le directeur général de la SEEG Joël Lehman Sandoungout sur la nécessité de procéder au paiement d’une dette qui s’élève à ce jour à 22,9 millions d’Euros soit près de 15 milliards de FCFA.

Il faut souligner que ce courrier fait suite non seulement aux assurances données par le premier ministre de la Transition Raymond Ndong Sima le 24 janvier 2024 sur le paiement effective de la dette, mais aussi à de multiples relances faites auprès de la Direction générale de la Société d’energie et d’eau du Gabon, qui seraient restées lettre morte. D’ailleurs face au statu quo, AGGREKO aurait décidé de recourir à des mesures contraignantes. « A la suite de notre correspondance du 26 juillet 2024 à laquelle la SEEG nous a répondu le 5 août 2024 sans nous propose ni un paiement immédiat, ni un échéancier de paiement, AGGREKO a réduit le mercredi 7 août 2024 la puissance de la centrale de 25MW en se fondant sur l’article 7.12 du Contrat », peut-on lire dans la correspondance.



Pis, faute de paiement de cette dette par la Société d’énergie et d’eau du Gabon, l’entreprise britannique a informé de l’éventualité dès le 21 août prochain de « l’arrêt complet de sa centrale ». Toute chose qui aurait pour conséquence une suspension pure et simple d’une grande partie de la fourniture en électricité du Grand Libreville. A noter que si cette problématique aurait bel et bien été abordée lors du Conseil d’administration qui s’est tenu le 14 août dernier, aucune communication n’est venue apporter des éclaircissements sur cette question majeure.