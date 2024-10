Gabon : BetPawa, pariez à partir de 1 FCFA !

Follow on X

Ecouter l'article

BetPawa, une marque de paris sportifs d’origine africaine, fait son entrée sur le marché gabonais avec pour objectif implémenter une expérience de jeu rapide, transparente et conviviale. Avec le Gabon, le 14ème pays à accueillir ses services, l’entreprise de paris sportifs vise à transformer le paysage des paris en ligne en Afrique.

Les utilisateurs peuvent s’inscrire facilement sur la plateforme en visitant [betpawa.ga](https://betpawa.ga) et effectuer des dépôts via Airtel Money, rendant ainsi les paris accessibles à tous, même à partir de 1 FCFA. Selon Ntoudi Mouyelo, responsable commercial de BetPawa, l’engagement de la marque est clair : offrir un service client de qualité 24/7 tout en assurant la conformité de la plateforme et la protection des parieurs.

BetPawa, une option en plus pour les parieurs !

Devant un parterre de journalistes, Ntoudi Mouyelo a souligné l’importance de soutenir l’économie digitale en Afrique. « Notre approche exclusive à l’argent mobile facilite des transactions conviviales et encourage le développement de la technologie financière », a-t-il déclaré. Les parieurs peuvent profiter d’un bonus de 1000 % sur leurs gains, avec des paiements instantanés, rendant l’expérience encore plus attrayante.

BetPawa propose une variété de paris, allant des rencontres de football, basketball et tennis aux matchs virtuels, sans oublier les jeux de casino comme le populaire Aviator. La plateforme a déjà enregistré des gains impressionnants, notamment celui du plus grand gagnant d’Aviator en Afrique l’année dernière.

Ce dernier a remporté 227,4 millions de Francs CFA avec une mise de seulement 1516 Francs CFA.Avec une technologie en ligne de pointe et un modèle basé sur l’argent mobile, BetPawa s’affirme comme un acteur clé dans le domaine des paris sportifs en Afrique, promettant de redéfinir les standards de l’industrie au Gabon.