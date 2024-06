Gabon : un atelier pour une meilleure optimisation des PPP

Ecouter l'article

Sensibiliser les décideurs politiques et les ministères sectoriels aux bonnes pratiques dans la mise en œuvre des partenariats Public-Privé. C’est l’objectif de l’Atelier présidé ce 11 juin 2024 par le vice-premier ministre, ministre de la Planification et de la Prospective, Alexandre Barro Chambrier. Une initiative organisée en lien avec des partenaires au développement du Gabon.

C’est sous le thème « Enjeux, défis et facteurs clés de succès de la mise en œuvre des Partenariats Public-Privé » que s’est ouvert l’atelier de sensibilisation des décideurs politiques sur les mécanismes d’optimisation des Partenariats Public-Privé. 48 heures durant, experts internationaux et les bénéficiaires de ces ateliers auront à cœur de renforcer les capacités des acteurs institutionnels et « améliorer les processus de préparation, de planification et d’évaluation des projets ».

Les PPP un atout majeur pour le développement économique d’un pays

C’est avec l’appui d’experts de PROPARCO, organisme appartenant au groupe AFD, de la Banque mondiale via la Société financière internationale et la Banque africaine de développement, que les participants ont pu bénéficier d’outils permettant de mieux cerner l’approche PPP et de comprendre son apport dans le développement socio-économique du pays. « Les PPP offrent une occasion d’améliorer les prestations des services et la gestion des infrastructures et de mobiliser les capitaux privés », a déclaré dans son discours de circonstance, la Directrice des financements de PROPARCO, Scariett Carre De Malberg.

Prenant la parole à son tour, Alexandre Barro Chambrier a réaffirmé la vision du gouvernement à travers la promotion des Partenariats Public-Privé. « Les Partenariats Public-Privé sont essentiels pour relever les défis du 21e siècle de manière efficace et durable, en unissant nos forces et en mobilisant de manière plus efficiente nos ressources. Nous nous sommes engagés dans la promotion de ces partenariats afin de réaliser notre vision collective de développement économique, social et environnemental. », a indiqué le Vice-premier ministre, ministre de la Planification et de la Prospective au micro de Gabon 1ère. Notons que cet atelier, qui s’est poursuivi ce 12 juin a permis également « l’identification des projets PPP bancables sur le marché régional ». La journée d’ouverture a également vu la participation de nombreux autres membres du gouvernement de Transition.