Gabon : UIL et EM-Gabon, les 2 meilleurs établissements privés du supérieur en 2024

Ecouter l'article

La Conférence gabonaise des grandes écoles et universités du privé (CGEUP) a dévoilé son classement annuel des établissements privés d’enseignement supérieur au Gabon. En tête du peloton, on retrouve l’Université Internationale de Libreville (UIL), fondée par Marie-Madeleine Mborantsuo, et l’École de Management du Gabon (EM-Gabon), dirigée par le Pr. Daniel Franck Idiata. Ces deux structures se distinguent parmi les 64 universités, instituts et grandes écoles reconnus par l’État, grâce à des partenariats public-privé et des habilitations officielles obtenues sur la base de critères objectifs et vérifiables.

La CGEUP a pour mission de veiller à l’application stricte des exigences d’assurance qualité dans les établissements privés d’enseignement supérieur au Gabon. Elle vise à promouvoir le développement de ces institutions par la recherche de l’excellence, en lien avec le monde de l’entreprise et la société civile. La CGEUP agit également pour représenter et défendre les intérêts de ses membres auprès des autorités, et elle joue un rôle d’agence d’accréditation pour labelliser les formations. Toute chose qui l’a conduit à procéder au classement des établissements privés d’enseignement supérieur au Gabon ce qui devrait permettre aux étudiants et aux parents de faire un choix éclairé en matière d’enseignement supérieur.

EM-Gabon et l’UIL le Top de l’enseignement privé au Gabon

Cette année, les 64 universités, instituts et grandes écoles reconnus par l’Etat gabonais ont été évalués sur 22 critères. Il s’agit entre autres des outils de gestion informatique et numérique, de la mobilité étudiante, de la gouvernance, de l’animation scientifique, de l’organisation et de l’état de la structure. Des critères mieux remplis par l’UIL qui s’est hissé à la première place de ce classement 2024.

Reconnue d’utilité publique par l’État gabonais, l’Université de l’ancienne présidente de la Cour constitutionnelle, Marie-Madeleine Mborantsuo est située à Essassa, au PK 23. Elle offre une formation pluridisciplinaire et accessible à tous, accueillant aussi bien les nouveaux bacheliers que les professionnels. L’UIL délivre des diplômes tels que le DUT, la Licence, le Master, ainsi que des diplômes d’Ingénieur et de Doctorat. Ses établissements incluent la Faculté de Droit et de Science Politique, l’Institut Supérieur de Gestion, l’École Polytechnique, l’Institut de Recherche Biomédicale et l’École de Médecine et Pharmacie, répondant ainsi aux besoins de formation scientifique, technologique et professionnelle.

L’établissement fondé par le Pr Daniel Franck Idiata quant à lui propose de former dans les domaines de l’agronomie et de la sécurité alimentaire, de l’audiovisuel et le cinéma, la communication et le journalisme, le droit et la science politique, l’économie et la gestion et la santé entre autres. Mis sur pied depuis plus de 10 ans, la structure dispose de nombreux partenaires à l’étranger comme au Gabon. EM-Gabon a notamment signé récemment un accord de partenariat avec la Fonction publique.

BGFI Business school (BBS) de Henri Claude Oyima suit de près l’UIL et EM-Gabon. A la 3 et la 4 places on retrouve respectivement l’Institut des techniques avancées (ITA) et l’Université Libreville nord (ULN). c’est l’Université Marie Nzaba (UMN) de Franceville qui clos le top 5 de ce classement 2024.