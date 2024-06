Gabon : tombée de rideau pour la 3ème édition du concours national de photographie

Ecouter l'article

Lancée le 12 février 2024, la troisième édition du concours national de photographie initié par Amazing Gabon, a fait sa tombée de rideau ce dimanche 9 juin 2024 dans la commune d’Akanda. Ce sont au total 8 photographes qui ont été primés au cours de cette cérémonie solennelle.

C’est autour des thématiques de la Faune, la Flore et les atouts touristiques de notre extraordinaire pays, que les candidats ont compéti. Et ce à travers des prises de vues exceptionnelles. Un projet d’Amazing Gabon qui vise principalement à vendre la destination Gabon et de promouvoir la biodiversité et la beauté de nos terres. Une satisfaction pour le directeur d’Amazing Gabon Steed Rey.

8 lauréats

« La particularité de cette année, c’est le prix du tourisme. Quand on crée un événement comme ça et qu’on arrive à la troisième édition ça ne peut être qu’une fierté. On est toujours prêt à faire le maximum pour valoriser les paysages naturels du Gabon » a-t-il déclaré. Pour cette 3ème cuvée, ce sont donc au total 8 lauréats qui ont reçu des prix. Le travail de ces derniers s’est distingué sur près de 450 photos.

Parmi les prix reçus, le prix spécial du public, prix spécial ministère du tourisme, prix de la catégorie faune et le prix de la catégorie flore. C’est donc le jeune Brady Jordan Bidaye Mouyama qui a remporté le premier prix Faune. « Ce prix représente beaucoup pour moi sachant que je n’ai pas pu participer à la première édition, à la deuxième j’ai eu la troisième place. Aujourd’hui, je suis sacré champion de la catégorie faune. J’avoue que c’est un encouragement » a déclaré ce dernier.

Concernant la catégorie Flore, le lauréat Rachel Ferry n’a pas non plus caché son sentiment. « Je voudrais remercier l’équipe d’Amazing Gabon qui donne une chance aux photographes amateurs et passionnés de faune et de flore. Et Steed Rey qui par son volontarisme a pu arriver à cette 3ème édition. C’est l’accomplissement d’un travail acharné, d’une passion qui demande beaucoup de sacrifice ». Le rendez-vous a été pris pour la 4ème édition, qui devrait une nouvelle fois mettre en lumière, la beauté spectaculaire du « dernier jardin d’eden ».