Follow on X

Gabon-Gambie : Auba, Bouanga et Cie au boulot !

Ecouter l'article

Passés à côté lors du match contre la Côte d’Ivoire à Korogho le vendredi 7 juin dernier, les stars de l’équipe nationale du Gabon devront montrer un autre visage contre la Gambie ce soir à Franceville. Aubameyang, Lemina, Bouanga, Kanga voire Ecuele Manga semblent condamnés à étaler leur meilleur football devant leur public.

Fini le temps des jérémiades, des accusations portées les uns envers les autres, les panthères du Gabon doivent réagir comme les félins qu’elles sont. Sortir les griffes pour se défaire des scorpions venus leur faire face sur leur territoire. Ainsi donc, Pierre-Emerick Aubameyang, Kanga Guelor, Mario Lemina, Bruno Écuele Manga et Jim Allevinah n’ont plus de choix.

Ce soir ou jamais !

Timides durant la déroute le vendredi dernier face à la Côte d’Ivoire (0-1) à Korhogo, les cadors du groupe de Thierry Mouyouma doivent impérativement se mettre au niveau des enjeux. Plus d’hésitation ou de calcul, nos attaquants doivent se montrer plus adroits mais également avec plus d’entrain. L’objectif étant de retrouver une cohésion de groupe pour entrevoir une remontada au classement du groupe F.

Si le mythe du stade rénovation de Franceville s’est éteint avec la débâcle contre la République démocratique du Congo (RDC), l’heure semble venue pour un retour aux bonnes habitudes : la victoire. Moins en vue depuis plusieurs années en sélection nationale, Denis Bouanga pourrait incarner le réveil des anciens qui ont l’obligation de tirer les plus jeunes vers le succès. Le goleador de LA FC aura à cœur de mieux faire.