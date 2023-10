Gabon :  suppression du visa gratuit pour les ressortissants des pays membres du G20

Ecouter cet article Ecouter cet article

L’exemption de visa pour 30 jours de séjour au Gabon est désormais suspendue. En effet, désireux de rétablir la réciprocité entre Etats et la souveraineté, le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) présidé par le Général Brice Clotaire Oligui Nguema a réintégré cette obligation, rapporte VisasNews.

Actée le 20 février 2023 par l’ancien régime PDG-Bongo visiblement tourné vers une volonté de plaire aux pays du G20 et de faciliter l’arrivée de leurs investisseurs au Gabon, l’exemption de visas appartient désormais au passé. Et pour cause, le pouvoir de la transition a décidé de tout remettre à plat en misant sur la réciprocité diplomatique.

Le CTRI pour l’équilibre de traitement entre voyageurs !

C’est la lecture qu’il est aisé de faire dans la mesure qui aurait été prise par le Général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. Un rétropédalage pour le Gabon mais un choix fort pour le Président de la transition qui demeure sa volonté de rebâtir la souveraineté du pays à l’international. Cela passe par des mesures fortes.

Selon notre confrère VisasNews, l’obligation serait déjà en vigueur en France. « Les citoyens français doivent obtenir un visa, et c’est pareil pour toutes les nationalités précédemment dispensées de visa », rapporte notre source des propos qu’auraient prononcés un responsable de l’Ambassade du Gabon en France.

43 pays directement impactés !

Si la communication officielle devrait intervenir sous peu, il est d’ores et déjà judicieux de préciser que cette obligation de visas sera opposable à 43 pays. Les voyageurs et touristes desdits pays dont nous livrons la liste exhaustive ci-dessous, doivent dorénavant demander un visa avant de se rendre au Gabon.

Il s’agit de l’Afrique du Sud, de l’Allemagne de l’Arabie Saoudite, de l’Argentine, de l’Australie, du Brésil,du Canada, de la Chine, de la Corée du Sud,des États-Unis, de la France, de l’Inde, de l’Indonésie, we l’Italie, du Japon, du Mexique, du Royaume-Uni, de la Russie, de la Turquie, de l’Union européenne, de l’Autriche, de la Belgique, de la Bulgarie, de Chypre.



À cela s’ajoutent la Croatie, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie et la Suède.