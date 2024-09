Gabon : Seulement 3 748 touristes enregistrés durant la Caravane touristique 2024

Ecouter l'article

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat Pascal Ogowe Siffon a organisé le mercredi 18 septembre 2024, un déjeuner de presse au Nord de Libreville. Il était question pour le membre du gouvernement de dresser un bilan de la Caravane touristique 2024 qui s’est tenue sur trois circuits du 15 juillet au 30 août 2024. Il en ressort que seulement 3748 touristes ont été enregistrés au cours de cette première édition et 25 sites ont été visités.

C’est dans l’optique de vendre la beauté du paysage faunique et aussi promouvoir la culture gabonaise sur le territoire national et à international que le ministre du Tourisme Pascal Ogowe Siffon avait procédé au lancement de cette Caravane. Une initiative saluée par l’opinion et dont les retours étaient très attendus. Du 15 juillet au 30 août 2024, les populations ont pu découvrir le potentiel touristique du pays à travers trois circuits. Notamment Libreville-Lambaréné, Libreville-Lebamba et Libreville-Gamba. Au terme de ces excursions au cœur du Gabon, le membre du gouvernement a fait un bilan autour d’un déjeuner de presse.

Plus de 2 millions d’habitants et moins de 4 000 participants à la Caravane touristique

Selon les objectifs fixés qui étaient de « donner envie aux Gabonais de découvrir leur pays, entraîner les Gabonais à pratiquer le tourisme, donner envie aux étrangers de découvrir le Gabon et entraîner les touristes étrangers à pratiquer le tourisme au Gabon », le membre du gouvernement a affirmé avoir atteint les deux premiers cités malgré le peu d’engouement. Pascal Ogowé Siffon s’est auto-satisfait de « la mobilisation » que ce projet a enregistrée, d’autant plus que c’était au-delà de « ses attentes ».

« Lorsque nous avons lancé la Caravane touristique, nous avons espéré 300 touristes, c’était pour nous suffisant pour penser qu’on pouvait pousser les Gabonais à pratiquer le tourisme. Au-delà de nos espérances, nous avons reçu 1156 touristes. Pour une première Caravane touristique au Gabon, j’ai envie de dire que c’est une réussite », a précisé le ministre en charge du Tourisme. Par ailleurs, a-t-il poursuivi, « il y a eu 2592 visiteurs qui se sont ajoutés aux Caravaniers » pour donner un chiffre inespéré de 3748 touristes.

Cette aventure humaine a permis la visite de 25 sites. Après celle-ci, le patron du tourisme a décidé de mettre un accent sur les sites Lac Bleu et le village Tsamba Magotsi. Lesdits sites bénéficieront dans les prochaines semaines de routes en béton bitumineux pour permettre la mobilité des potentiels touristes en toute saison. En ce qui concerne les retombées économiques, les chiffres seront livrés ultérieurement.