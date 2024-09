Bugada : Kessy de Kifra-l, Melchy Obiang, Jean-Pierre Moudjalou au Conseil d’administration

Ecouter l'article

En réponse à l’appel du ministre en charge de la Culture et des Arts, le Dr André Jacques Augand, plusieurs acteurs culturels se sont rendus au Palais des Sports de Libreville le mardi 17 septembre 2024. Au menu de cette rencontre, l’élection des représentants des artistes au Conseil d’administration et à l’assemblée générale du Bureau gabonais du droit d’auteur et des droits voisins (BUGADA). À l’issue des élections, les mandataires ont été élus, notamment Kessy de Kifra-l, Melchy Obiang, Fabass, Rosny le Sage, Jean Pierre Moudjalou Mounguengui.

C’est sous la direction du membre du gouvernement, le Dr André Jacques Augand que cette élection s’est tenue mardi dernier. Un événement qui marque une étape importante en matière de gestion et de protection des œuvres littéraires, artistiques et scientifiques au Gabon. Ainsi, chaque artiste souhaitant devenir un porte-voix a présenté sa candidature et a eu droit à un plaidoyer en vue de défendre sa vision. Au terme de la phase de vote, une brochette d’acteurs culturels a été élue pour représenter le plus grand nombre au sein du Conseil d’administration et de l’assemblée générale du Bureau gabonais du droit d’auteur et des droits voisins.

Le BUGADA se dote enfin d’un conseil d’administration

Après plusieurs années de léthargie, le Bureau gabonais du droit d’auteur et des droits voisins est finalement parvenu à se doter d’un Conseil d’administration et des membres représentant les corporations d’artistes lors de ses assemblées générales. Kessy de Kifra-l, Sly’a, représenteront les auteurs, compositeurs et interprètes, Melchy Obiang, les œuvres cinématographiques, Fabass, producteurs et éditeurs de phonogrammes et vidéogrammes et Jean Pierre Moudjalou Mounguengui les organismes de radiodiffusion et de télévision publics et privés.

Pour d’autres comme l’écrivain Rosny LeSage Souaga c’est à l’assemblée générale qu’il poseront leur droit de véto pour la prise de décision. D’ailleurs l’auteur de « Terre nouvelle » a souligné que « Cette responsabilité qui m’incombe aujourd’hui est non seulement un immense privilège, mais aussi un engagement que je prends avec sérieux et détermination ». Il faut dire que ces travaux de désignation des représentants interviennent quelques mois après l’adoption des textes portant statut de l’artiste et les droits d’auteurs par les deux chambres du Parlement de la transition. Élus par leurs pairs, ces représentants ont pour mission de faire avancer leur secteur. Vivement que les nombreux problèmes auxquels ils sont confrontés soient analysés avec acuité et résolus.