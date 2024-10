Gabon : Sandri Nombo en soutien aux artistes nominés au festival SICA

Ecouter l'article

Ce jeudi 10 octobre 2024, s’est tenue une rencontre entre le Délégué spécial en charge de la gestion de la commune d’Owendo, le Général de division Arnaud Sandri Nombo et les acteurs culturels de ladite commune. Sollicitant un accompagnement dans le cadre de la 18ème édition du festival Stars de l’intégration Culturelle Africaine (SICA) qui se tiendra en novembre prochain, le Arnaud Sandri Nombo a marqué son accord à soutenir les deux artistes pour le compte d’Owendo.

Nul doute que le Délégué spécial de la commune d’Owendo, le Général de division Arnaud Sandri Nombo a une volonté manifeste de faire la promotion de la culture. En effet devant les besoins d’accompagnement exprimés par les deux artistes nominées au festival SICA, catégorie “musique urbaine d’inspiration traditionnelle” pour le compte de la ville d’Owendo, Arnaud Sandri Nombo pour qui la culture est un élément est élément crucial pour la transmission de notre identité, et pour la construction d’une ville plus solidaire et plus créative s’est engagé à soutenir ces artistes locaux.

Arnaud Sandri Nombo pour la promotion de la culture

Pour le Délégué spécial en charge de la commune d’Owendo, il est primordial de préserver l’environnement patrimonial de sa commune pour le maintenir au rang de leader sur le plan artistique et culturel.. Ainsi ce soutien permettra à la ville d’Owendo de continuer à s’inventer, mais également donnera lieu à une collaboration franche entre la municipalité qui est de plus en plus présente dans les programmations d’évènements artistiques et les acteurs culturels. Preuve que le Général de division accorde une grande importance à l’art et la culture dans la société.

Au terme de cette rencontre qui a réjouit les parties prenantes, l’assistance a pu savourer les titres inédits des porte-étendards de la commune d’Owendo, au festival international de Novembre 2024. Rappelons que le Festival Stars de l’Intégration Culturelle Africain ( SICA) est un événement culturel Panafricain qui promeut la Culture africaine institué au Bénin en 2021, dont le but est de récompenser dans plusieurs catégories des acteurs culturels ayant marqué la mémoire commune. Pour cette 18ème édition, c’est Libreville la capitale politique Gabonaise qui va accueillir les hostilités pour la première fois et ce du 04 au 10 novembre 2024.