Gabon : le Collectif des artistes et acteurs culturels d’Owendo engagé pour le rayonnement de la commune

Porter la commune d’Owendo au rang de leader sur le plan artistique et culturel. C’est l’objectif visé par le Collectif des artistes et acteurs culturels d’Owendo (CACO), qui était réuni en Assemblée générale ordinaire ce samedi 7 septembre 2024. Une démarche qui s’inscrit dans le cadre du lancement officiel de ses activités, avec pour point d’orge le rayonnement culturel de la commune.

C’était une Assemblée générale ordinaire stratégique pour l’ensemble des membres du collectif des artistes et acteurs culturels d’Owendo. En effet, dans le cadre du lancement de leurs activités, Martial Bekale Minko, président du collectif et ses camarades, tenaient à échanger sur deux points importants tenant essentiellement à la reconnaissance juridique du collectif et à la mise en place d’un cadre structuré en vue de l’organisation d’événements culturels au sein de la commune.

Un concert prévu d’ici la fin de l’année

C’est entre autres ce qui ressort de cette Assemblée générale ordinaire qui a tenu toutes ses promesses. En effet, c’est partant du constat que la commune d’Owendo est inexistante au plan culturel, que ces personnalités du monde culturel Gabonais ont jugé utile de se fédérer autour d’une structure afin de faire rayonner Owendo aussi bien sur la culture que du point de vue de l’art. C’est pourquoi, il était dans un premier temps nécessaire pour ce collectif de régler la question des statuts et du règlement intérieur de l’association, en vue d’une reconnaissance juridique.



L’autre aspect ayant trait à la volonté du collectif de tenir un premier concert d’envergure dans la commune d’Owendo d’ici la fin de cette année, il était nécessaire pour cela de mettre en place une cellule de projets en charge de travailler sur l’organisation de cet événement. Pour les organisateurs, cette sortie officielle était une réussite. « Nous sommes d’autant plus satisfaits de cette rencontre que l’Hôtel de ville d’Owendo entend nous accompagner dans cette démarche. D’ailleurs, un protocole d’accord est sur le bureau du Délégué spécial afin que l’Hôtel de ville soit le parrain du collectif », a indiqué le président du CACO, Martial Bekale Minko. Notons que le concert que le collectif entend organiser d’ici la fin de cette année se fera sous l’égide du Délégué spécial en charge de la Commune d’Owendo, le général Arnaud Sandri Nombo qui, depuis son arrivée à la tête de la commune, fait du rayonnement d’Owendo sa priorité.