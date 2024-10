Transgabonaise : Flavien Nzengui Nzoundou s’insurge contre le ralentissement des travaux

Ecouter l'article

Le ministre des Travaux publics, le Général Flavien Nzengui Nzoundou a tenu une rencontre à son cabinet le 7 octobre 2024 avec les responsables de la Société autoroutière du Gabon (SAG). Ladite rencontre, le membre du gouvernement de la transition, a tapé du poing sur la table devant les arrêts répétitifs du chantier de la Transgabonaise notamment sur le tronçon allant de la Zone économique à régime privilégié ( ZERP) de Nkok à Ntoum, Chef lieu du département du Komo-Mondah.

Face aux non-respect des nombreux rappels à l’ordre à l’endroit de la Société autoroutière du Gabon, le ministre des Travaux publics, Flavien Nzengui Nzoundou s’est entretenu avec les responsables de ladite structure. Il était question pour la société adjudicataire d’apporter des explications quant au ralentissement incessant des travaux menés sur les linéaires en chantier. Une situation exaspérante pour le membre du gouvernement de la transition. Lequel a exigé à la SAG de rectifier le tir au plus vite afin de livrer ledit chantier comme le souhaite les plus hautes autorités de la transition en tête desquelles le Chef de l’Etat, le Général de Brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema.

La SAG appelée à plus de diligence

En réaction, le Directeur général de la SAG, Selim Bejaoui,a indiqué que les nombreux dysfonctionnements sont consécutifs au non-respect des modalités de remboursement de l’avance octroyée à Afcons par la SAG qui devait se faire à hauteur de 30% depuis le mois de juillet dernier puis à 100% en fin octobre 2024. Mais également à la difficulté d’approvisionnement en carburant et en bitume auprès du fournisseur. Des explications qui semblent n’avoir pas trouvé un écho favorable auprès du ministre des Travaux publics, le Général Flavien Nzengui Nzoundou.

De ce fait, le membre du gouvernement de la transition a instruit les responsables des directions de son département ministériel concernées par la question de travailler avec l’entreprise contractuelle. Et ce, afin de lui proposer des solutions idoines pour la reprise rapide et l’achèvement de ce chantier qui n’a que trop duré. Notons que le projet de la transgabonaise est une route destinée à relier Libreville à Franceville sur 780 kilomètres en traversant les provinces de l’Estuaire, du Moyen-Ogooué par Ndjolé, du Woleu-Ntem par Lalara, de l’Ogooué-Ivindo par Koumameyong et Booué, de l’Ogooué-Lolo par Lastourville et du Haut-Ogooué par Mounana et Moanda.