Minvoul : les populations intoxiquées par les ordures ménagères

Ecouter l'article

La problématique de la gestion des déchets au Gabon est une véritable épine sous le pied des municipalités à travers le pays. C’est notamment le cas à Minvoul, chef- lieu du département du Haut-Ntem, où la décharge située derrière le centre-ville constitue un véritable danger à la santé des populations. Selon le site d’information La Une Woleuntemoise des odeurs inconfortables émanerait du site suscitant un véritable gêne chez les riverains qui en appellent à l’intervention des autorités locales, afin qu’une solution soit trouvée.

Que ce soit à Libreville ou dans l’intérieur du pays, le constat est le même. L’insalubrité perturbe fortement la tranquillité des habitants. Un fait que dénonce les populations de la ville de Minvoul dans la province du Woleu-Ntem depuis quelques semaines précise La Une Woleuntemoise, notamment celles vivant à proximité du site servant de décharge publique. Les tas d’immondices jetés par les habitants causent une inconfort insupportable, toute chose qui peut favoriser la propagation de certaines maladies comme le paludisme, la fièvre typhoïde, le choléra voir l’intoxication alimentaire, mettant ainsi en danger la santé des populations.

La décharge derrière le centre-ville à Minvoul, un véritable problème de santé publique

Pour les populations il est inconcevable qu’une banque à ordure soit présente en plein centre-ville. C’est l’image de Minvoul qui est enlaidie avec les sacs d’ordures qui sont complètement entassés, les odeurs nauséabondes qui se dégagent dérangent les paisibles citoyens, sans oublier les rongeurs, les insectes et les moustiques qui pullulent à cet endroit. La santé des habitants est plus que jamais menacée. Exacerbés, les habitants appellent les autorités compétentes à agir au plus vite. « C’est devenu invivable, pourtant il y a un site officiel pour les déchets ménagers. Nous avons besoin que les autorités réagissent au plus vite avant que cette insalubrité ne provoque une véritable crise de santé publique » a déploré une habitante rencontrée par La Une Woleuntemoise.



Une situation qui remet au goût du jour l’impérieuse nécessité pour les municipalités de mettre en place une véritable stratégie de gestion des déchets et ce pour le bien-être de la population, mais également pour l’environnement. Pour l’heure les populations de Minvoul souhaite comme première action forte, la délocalisation de ladite décharge vers le site officiel, ce qui serait déjà une victoire remportée dans la lutte contre l’insalubrité, mais également l’instauration des heures de ramassage des déchets comme cela se fait à Libreville et Port-Gentil par Clean Africa et Gabon propre service ( GPS). Les réactions des autorités locales sont attendues, gageons que cet appel trouvera une issue favorable.