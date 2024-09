Gabon : Libreville hôte du festival SICA du 4 au 10 novembre 2024

Follow on X

Le comité d’organisation du festival Stars de l’intégration Culturelle Africaine (SICA) a déposé ses valises au Gabon, précisément à Libreville. Occasion pour les membres de la délégation de rencontrer le ministre de la Communication et des Médias Laurence Ndong et de mettre en exergue les objectifs de cet événement qui se tiendra dans notre pays du 4 au 10 novembre 2024. Ledit festival promeut la culture à travers la musique moderne et les inspirations traditionnelles des peuples africains dans toutes leurs diversités.

Institué au Bénin en 2001, le Festival Stars de l’Intégration Culturelle Africain en 2001 est un événement culturel Panafricain qui promeut la Culture africaine. Créé par Ali Wassi Sissi, ce festival a pour objectif de récompenser dans plusieurs catégories des acteurs culturels ayant marqué la mémoire commune. A travers leur abnégation au travail. Pour cette 18ème édition, c’est Libreville qui va accueillir les hostilités pour la première fois. Ainsi, le comité d’organisation a eu à échanger avec la ministre de la Communication et des Médias afin de faire le point sur cette rencontre continentale.

« L’impact éducatif de l’artiste au sein de la société Africaine »

C’est sous le thème « L’impact éducatif de l’artiste au sein de la société Africaine » que se tiendra cette 18ème édition du 4 novembre au 10 novembre 2024 à Libreville. Au menu des activités qui vont meubler cette édition, il y aura une conférence débat, des jeux, un concert live, une soirée de Gala, pour ne citer que ces activités-là. « Le Gabon cette année, je crois que ça va être une belle rencontre parce qu’il y a beaucoup de communautés ici. Cet événement s’organise avec toutes les communautés. ».



Il faut dire que l’an dernier, c’est la présentatrice télé gabonaise Dydy Traoré qui a été récompensée au cours de l’édition qui s’est tenue au Cameroun. Cette dernière a reçu le prix fair-play du public. « rencontré madame la ministre de la communication après le président de la transition était une priorité et c’était également l’occasion pour moi de remercier les autorités qui nous accompagnent les acteurs culturels pour représenter le Gabon à l’extérieur. » a-t-elle souligné au cours de l’audience accordée par Laurence Ndong.