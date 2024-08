Gabon : recrudescence des accidents de la route, le ministre des Transports toujours silencieux

Ecouter l'article

Pas une seule semaine ne passe sans que l’on n’enregistre un accident sur la route. Ce mardi 20 août 2024 encore, un violent accident s’est produit non loin du Lycée national Léon Mba. Au regard de ce phénomène qui prend de l’ampleur, l’opinion se demande quelles mesures les autorités compétentes entendent prendre pour maîtriser ce problème afin d’améliorer la sécurité routière ?

La Direction générale de la sécurité routière (DGSR) a lancé en juillet dernier la 6ème campagne de sensibilisation routière à l’endroit des professionnels du transport terrestre. De prime abord, cette initiative est bonne. Pour autant, elle ne semble pas discipliner les automobilistes puisque les drames sur la route ne cessent de se multiplier. Preuve de cela, le grave accident de circulation qui s’est produit non loin du Lycée national Léon Mba, ce 20 août, et qui a été relayé sur les réseaux sociaux.

Le ministre des Transports toujours silencieux

S’il est vrai que le ministre des Transports a décidé de mettre en place des dispositifs pour anoblir le métier de conducteur de taxi, il convient tout de même de lui rappeler que la conduite n’est pas uniquement à but lucratif. Puisque l’incivisme au volant concerne toutes les personnes capables de conduire un véhicule. Étonnement, le membre du gouvernement est plus impliqué à traquer les opérateurs du secteur du transport urbain et suburbain, mais qu’en est-il des propriétaires des véhicules à usage personnel ?

La campagne de sensibilisation initiée par la Direction générale de la sécurité routière (DGSR), met un accent sur l’importance d’un dépassement sécurisé, l’importance du respect de la limitation de vitesse, la nécessité d’observer des temps de pause en cas de fatigue. Malheureusement les témoignages après des accidents mettent toujours en avant l’une de ces causes. Jusqu’à quand Loïc Ndinga Moudouma restera stoïque ? Faudrait-il que l’on enregistre de plus en plus de morts sur nos routes pour espérer voir se lever le patron du ministère des Transports?

Le dimanche 11 août dernier, un drame routier s’est produit au village Ndouagnang 2, le département du Komo-Kango occasionné par une mauvaise manœuvre faite par un individu au volant d’un véhicule réformé aux couleurs de la SEEG. Le 04 août, un grave accident sur la route de Mitzic a fait 2 morts et un blessé grave. Le 19 juin 2024 à la hauteur du rond-point du PK12, une camionnette chargée de sacs de ciment aurait perdu le contrôle faisant 3 morts et une dame aurait perdu ses deux jambes et le 27 juin, un compatriote aurait été percuté par un véhicule, la violence de l’impact ne lui aurait laissé aucune chance de survie.

Au regard de sa faible démographie, le Gabon devrait véritablement prendre à bras-le-corps toutes les questions en lien avec la sécurité routière. Enregistrer autant de morts et d’accidents de circulation alors que la DGSR est en pleine campagne est la preuve palpable qu’au niveau du ministère des Transports, la question de la sécurité routière n’est pas une priorité.