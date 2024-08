Mitzic : 2 morts dans un accident de la circulation

Ecouter l'article

Alors que la Direction générale de la sécurité routière (DGSR) a lancé la 6ème édition de la sensibilisation pour les départs en vacances, un énième drame routier vient une fois de plus secouer l’opinion. Le dimanche 4 août 2024, s’est produit un grave accident sur la route de Mitzic, faisant 2 morts et un blessé grave nous rapporte La Une Woleuntemoise.

C’est la triste nouvelle reçue par les familles des victimes qui ont laissé leur vie lors de l’accident qui est survenu le 04 août 2024 sur la route de Mitzic dans la province du Woleu-Ntem impliquant un véhicule léger et une camionnette qui avait à son bord plusieurs personnes . En effet, selon le média La Une Woleuntemoise, il semblerait que l’accident serait consécutif à la déviation de l’un des véhicules, qui en roulant à vive allure est tombée un trou.

D’après notre confrère, le conducteur en difficulté aurait perdu le contrôle pour se retrouver dans un ravin après plusieurs tonneaux. Résultat deux morts qui étaient deux passagers à bord du véhicule léger et un blessé grave. D’après notre confrère la troisième personne quant à elle a été transportée de toute urgence dans un établissement de santé le plus proche pour recevoir des soins intensifs. Dans l’optique de déterminer les causes de cet accident tragique, les autorités compétentes ont ouvert une enquête.



La multiplication des drames sur nos routes devrait véritablement attirer l’attention des autorités en place. Car il semblerait selon des témoins qu’une bonne partie des accidents de ce tronçon Oyem-Mitzic est due au manque d’ensoleillement. Réduisant de facto la visibilité des conducteurs, additionné au nids de poules dans ces conditions, à quoi peut-on s’attendre si ce n’est que des morts comme ce fut le cas. Que le Comité pour la transition et la restauration des institutions prenne à bras le corps ce problème.