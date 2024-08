Gabon : l’enseignement technique un refuge pour les élèves plus âgés et moins bons ?

Au regard de la part non négligeable d’élèves âgés de 15 ans et plus devant rejoindre la classe de 6ème dès la rentrée prochaine, le ministère de l’Education nationale a décidé de mettre sur pied des Collèges d’enseignement technique (CET) et un Centre de formation des apprentis (CFA). Cette initiative a soulevé des questionnements dans l’opinion publique. L’enseignement technique serait-il le refuge des élèves âgés et moins bons? Cette concentration et catégorisation ne favoriserait-elle pas le l’exclusion scolaire?

Railleries, jugements et même refus de certains parents, au Gabon l’enseignement technique est perçu par beaucoup comme le dernier rempart. Pourtant, la tutelle envisage l’ouverture de nouvelles structures dans ce domaine à savoir des Collèges d’enseignement technique (CET) et un Centre de formation des apprentis (CFA). Mais qu’en est-il réellement? Comment est perçue cette réorientation basée sur l’âge ?

L’enseignement technique le dernier rempart?

L’enseignement technique offre une alternative éducative adaptée aux élèves qui ont des difficultés dans l’enseignement général. Plutôt que de les laisser décrocher, cette voie leur permet de se concentrer sur des compétences pratiques et professionnelles qui sont souvent plus en phase avec leurs aptitudes et leurs intérêts. La mise en place des CET et des CFA ne vise pas seulement à accueillir les élèves âgés, mais aussi à diversifier les parcours éducatifs. Cela inclut ceux qui ont un intérêt précoce pour des métiers techniques ou qui préfèrent une approche d’apprentissage plus pratique dès le début de leur parcours scolaire.

Toutefois, certains compatriotes craignent que la création de CET et de CFA ne stigmatise les élèves moins performants et plus âgés comme les 5483 jeunes âgés de 15 ans et plus, les catégorisant comme inaptes à l’enseignement général. Une crainte qui pourrait remonter au désordre, à la violence en milieu scolaire et à la peur qu’inspiraient les élèves en bleu et kaki il y a quelques années. A ceux-là le personnel éducatif répond que cette initiative apporte une part de réponse aux besoins diversifiés des apprenants. Toute chose qui leur offre des opportunités qui correspondent mieux à leurs aptitudes et ambitions.

Malgré ses avantages, l’enseignement technique est toujours perçu à tort comme une voie de secours réservée aux élèves en difficulté. Il est donc nécessaire pour les autorités éducatives de ne pas entretenir cette perception en réservant cette option au 15 ans et plus mais de sensibiliser sur les opportunités offertes par ces établissements.