Gabon : qui est Willy Giscard Ontsia, nouveau DC du ministre de la Justice

Le bouleversement intervenu au sein de l’administration publique à l’issue du Conseil des ministres qui s’est tenu le jeudi 28 septembre dernier n’aura pas épargné certains ministères. C’est notamment le cas au sein du ministère de la Justice où des grands changements ont été opérés avec la nomination de l’analyste financier et économique Willy Giscard Ontsia en qualité de directeur de cabinet.

Déjà connu pour ses analyses économiques, l’arrivée de cet ancien directeur de la Bourse des Valeurs Mobilières de l’Afrique Centrale (BVMAC) auprès du ministre de la Justice, Garde des sceaux constitue une véritable aubaine pour redynamiser le fonctionnement de ce département ministériel. Ainsi, il a pour mission de conseiller et d’assister le membre du gouvernement dans la réalisation de l’ensemble de ses missions et de la mise en œuvre de la feuille de route définie par les plus hautes autorités.

Willy Giscard Ontsia, un financier expérimenté au cœur du ministère de la Justice

Banquier, analyste financier et économiste de formation, Willy Giscard Ontsia est détenteur d’un DEA en économie et régulation de l’Université Paris XIII, d’un Master II en Finances et Marché des Capitaux obtenu à l’École supérieure de gestion (ESG Paris) et d’un Master II de l’Institut Technique des Banques (I.T.B)) en qualité de Cadre BGFIBank au Centre de la Formation Professionnelle Bancaire (C.F.P.B). C’est donc une personnalité extrêmement qualifiée qui, il faut le souligner, a fait ses classes non seulement dans le secteur privé, mais aussi au sein de l’administration publique.

Il a démarré sa carrière à la BICIG comme analyste financier au service études et crédit avant de rejoindre le Groupe BGFIBank où il gravira progressivement les échelons jusqu’à atteindre le grade de cadre hors catégorie ayant occupé les fonctions de membre du COMEX (Comité Exécutif) de BGFIBank Gabon en qualité de Directeur du crédit immobilier. Il a également occupé les fonctions de directeur général de plusieurs filiales du Groupe BGFI Holding Corporation dont ceux de Directeur général de BGFI Investment Capital Et BGFI Bourse.



Dans l’administration publique, Willy Giscard Ontsia a occupé les fonctions de Conseiller financier des ministres du Budget et des Comptes publics, du ministre de la Défense nationale et du ministre de la Décentralisation. Une solidation experience qui justifie sans aucun doute, sa nomination au poste de directeur de cabinet du ministre de la Justice.