Gabon : quelle éducation à l’ère du numérique ?

Ecouter l'article

L’avènement du numérique a introduit de nombreux défis en matière d’éducation. Si les risques sont fréquemment évoqués, les technologies offrent également des avantages considérables. Pour aider les parents à naviguer dans ce paysage en constante évolution, le Fonds des nations unies pour l’enfance (UNICEF) a sollicité Jacqueline Nesi, une spécialiste de la parentalité qui a suggéré 10 manières de mettre en place de bonnes habitudes numériques à la maison.

L’ère du numérique a transformé radicalement notre manière de vivre, de travailler et d’apprendre. Cette transformation pose des défis uniques pour les parents et les éducateurs qui doivent préparer les enfants à naviguer dans un monde saturé de technologies.

La communication c’est la base

La méthode de la spécialiste repose sur deux grands principes : la communication et l’éducation par l’exemple. En effet, Jacqueline Nesi a invité les parents à communiquer ouvertement et honnêtement sur l’utilisation des nouvelles technologies en s’y intéressant. Il s’agit notamment de les interroger sur les mécanismes et l’impact sur leurs quotidiens afin de mieux encadrer leur usage. Ces échanges sont l’occasion de fixer des limites

Elle a également encouragé les parents à ne pas négliger la vie en dehors d’Internet en imputant tous leurs manquements à l’usage de ces outils numériques. « Il ne faut pas tenir les technologies pour responsables de tous les maux de nos enfants », a-t-elle indiqué. Il est aussi important de créer un équilibre en intégrant des activités non numériques dans la routine quotidienne des enfants. Participer à des jeux de société, organiser des sorties en plein air et engager des discussions sans l’intervention de la technologie.

L’éducation par l’exemple vaut aussi pour les nouvelles technologies

Au-delà des règles strictes, il est important d’adopter l’éducation par l’exemple même pour l’usage des technologies. En effet, les enfants sont de grands observateurs et imitent souvent le comportement de leurs parents. Par conséquent, il est crucial que les parents montrent un modèle sain et équilibré d’utilisation des nouvelles technologies. Les parents doivent démontrer des pratiques de sécurité en ligne adéquates. Cela comprend le maintien de la confidentialité des informations personnelles, l’utilisation de mots de passe sécurisés et la prudence lors de l’interaction avec des inconnus en ligne.

Enfin, elle a conseillé de lâcher prise progressivement. « À mesure que les enfants grandissent et qu’ils acquièrent davantage d’expérience avec leurs appareils, vous pourrez néanmoins leur accorder plus d’indépendance, en fonction de leur âge et de leur stade d’utilisation », a-t-elle conclu. En adoptant ces principes, les parents gabonais peuvent non seulement protéger leurs enfants des risques liés aux nouvelles technologies, mais aussi les aider à en tirer le meilleur parti pour leur développement personnel et éducatif.