RDC : 51 personnes à la barre dans le procès de la récente tentative de coup d’Etat

Ecouter l'article

C’était un moment très attendu par les populations de la République démocratique du Congo (RDC), un peu moins de 4 semaines seulement après la tentative de coup d’Etat qui a failli emporter Félix Tshisekedi. En effet, c’est le 7 juin dernier que s’est ouvert à Kinshasa le procès qui voit comparaître à la barre 51 personnes au lieu de 53 comme initialement annoncé puisque 2 ont été déclarées décédées.

C’est un Tribunal militaire qui est chargé de juger les 51 présumés responsables de l’attaque de la résidence du vice-premier ministre, Vital Kamerhe et de l’occupation partielle de la Présidence congolaise. Si selon Radio France Internationale (RFI), les informations ont très peu filtré lors de l’instruction, la première audience de ce procès qui se déroule au sein d’une prison de Kinshasa était consacrée à l’identification des prévenus.

Des congolais et des étrangers à la barre

Si la phase d’instruction n’a laissé filtrer aucune information sur les personnes impliquées dans ce coup d’Etat avorté, l’audience de vendredi a permis d’en savoir un peu plus sur les prévenus. En effet, parmi les 51 personnes qui ont été présentées à la Barre, on retrouve de nombreux étrangers parmi lesquels 3 Américains, 1 Britannique, 1 Canadien et 1 Belge. Si le présumé chef du commando, Christian Malanga a péri dans l’assaut des forces loyalistes au pouvoir de Kinshasa, son fils Marcel Malanga était présent à la barre.



Notons que ces personnes sont jugées pour « attentat, terrorisme, détention illégale d’armes, de munitions de guerre, tentative d’assassinat, association de malfaiteurs, meurtre et financement du terrorisme ». Pour sa part, la défense qui a dès l’entame du procès dénoncé « l’opacité de la procédure », a d’ores et déjà indiqué qu’elle espère que les débats permettront d’établir les faits. Rappelons que les faits pour lesquels ces personnes sont poursuivies sont passibles de la peine de mort.