Gabon : le BIT prêt pour un accompagnement dans la lutte contre le chômage

Ecouter l'article

La question du chômage est une problématique qui préoccupe au plus haut plan les autorités de la Transition, qui cherchent tant bien que mal à sortir le pays de cette situation. C’est tout le sens de la récente rencontre entre le ministre du Travail, Adrien Nguema Mba et la Section Emploi du Bureau international du travail (BIT).

C’est une séance de travail qui a permis au membre du gouvernement de la Transition et ses équipes de présenter aux experts du Bureau international du travail les défis auxquels le pays est confronté. Toute chose qui a débouché sur un engagement de l’organisme international à accompagner le Gabon dans sa quête de solutions.

Expérimenter des mécanismes ayant fonctionné ailleurs

Le gel des recrutements dans la Fonction publique cinq ans durant par le régime déchu, couplé à l’absence d’une véritable politique industrielle, a plongé le pays dans un chômage de masse au point d’atteindre près de 40% chez les jeunes en 2022. La rencontre entre le BIT et les autorités du département ministériel en charge du Travail et de l’Emploi a permis d’entrevoir des pistes de solutions en vue d’y répondre.

« Nous sommes venus rencontrer la Direction de l’emploi du BIT pour qu’elle puisse nous accompagner dans la mise en place des mécanismes pour que les jeunes diplômés et non diplômés puissent accéder au monde du travail », a indiqué Adrien Nguema Mba, ministre du Travail et de la lutte contre le chômage au micro de Gabon1ère. Ainsi, selon le membre du gouvernement de Transition, cet accompagnement devrait également s’étendre à la recherche auprès d’organismes internationaux des mécanismes de financements d’experts.

Notons que le Bureau international du travail, qui dispose d’une expertise avérée en la matière, s’est engagé à accompagner le Gabon grâce à des mécanismes éprouvés ailleurs.