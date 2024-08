Gabon : présentation des lettres de créance des ambassadeurs de Chine, d’Israël et du Bangladesh

Ecouter l'article

Conformément aux usages diplomatiques, le président de la Transition le Général Brice Clotaire Oligui Nguema a reçu ce jeudi 08 août 2024 au Palais Rénovation, les lettres de créance de trois nouveaux Ambassadeurs Extraordinaires et Plénipotentiaires accrédités au Gabon. Il s’agit entre autres des ambassadeurs d’Israël, de la République populaire du Bangladesh et de la République populaire de Chine.

Activité particulièrement chargée pour le chef de l’Etat ce 08 août 2024. En effet, après avoir échangé avec l’ambassadeur sortant de France au Gabon Alexis Lamek, qui est venu faire ses adieux après 3 ans passés à la tête de la représentation française, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema s’est plié à la traditionnelle cérémonie protocolaire de réception de lettres de créance des nouveaux ambassadeurs accrédités au Gabon.

Des nouveaux ambassadeurs d’Israël, du Bangladesh et de Chine

Ainsi, il a reçu tour à tour celles de l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l’Etat d’Israël au Gabon avec résidence à Yaoundé en République du Cameroun Amnon Kalmar, l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Populaire du Bangladesh près la République Gabonaise avec Résidence à Alger Muhhamad Zulqar Nain et enfin l’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République Populaire de Chine Zhou Ping.



À noter que ces rituels d’usage de présentation de lettres de créance ont été ponctués par des entretiens avec le numéro un gabonais. Une opportunité pour les diplomates d’exprimer leur volonté de dynamiser et consolider les relations entre leurs pays respectifs et le Gabon.