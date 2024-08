Gabon : à la découverte des livrets essentiels du Chef SINGA, des guides pratiques pour le Droit du travail 

Ecouter l'article

Ulrick Ngoma Mboumba plus connu sous le pseudonyme de Le Chef SINGA, continue de transformer la compréhension du droit du travail au Gabon avec la publication de son nouveau livret, « Tout sur le délégué du personnel au Gabon ». Après le succès retentissant de son premier livret sur les contrats de travail, cet auteur engagé revient avec un nouvel outil indispensable pour toutes les entreprises et professionnels souhaitant maîtriser les subtilités du droit du travail gabonais.

Le premier livret, intitulé « Les contrats de travail à durée déterminée, indéterminée et leurs modes de rupture », a été salué pour sa clarté et son approche pratique. Ce guide offrait aux entreprises une compréhension approfondie des types de contrats en vigueur, des procédures légales associées, et des conseils pour gérer efficacement les ruptures de contrat. Fort de cette réussite, le Chef SINGA enrichit maintenant sa collection avec un second livret dédié à un sujet tout aussi crucial : le rôle et les responsabilités du délégué du personnel.

Ces livrets sont proposés à un prix attractif de 10 000 FCFA l’unité, hors frais de livraison. Pour ceux qui souhaitent recevoir ces guides directement à leur bureau ou domicile, les frais de livraison sont fixés à 2 000 FCFA. Cette tarification accessible fait des livrets du Chef SINGA un investissement précieux pour toute entreprise soucieuse de se conformer aux exigences du droit du travail au Gabon.

Il est très simple de se procurer ces livrets. Les commandes peuvent être passées par simple réponse à cet email ou en contactant directement l’auteur au 077 40 25 78 ou par email à lechefsinga@gmail.com. Avec l’assurance de recevoir un contenu de haute qualité, ces livrets sont un atout pour toute organisation cherchant à naviguer les complexités du droit du travail avec expertise et assurance.

Le Chef SINGA poursuit sa mission d’éduquer et d’accompagner les professionnels gabonais à travers des publications accessibles, claires, et directement applicables au quotidien des entreprises. Que vous soyez employeur, délégué du personnel ou simple curieux, ces livrets vous offriront des outils précieux pour mieux comprendre et appliquer le droit du travail au Gabon.

Ne manquez pas l’opportunité de vous doter de ces ressources indispensables pour une gestion éclairée et conforme de vos relations de travail. Commandez dès maintenant et rejoignez la communauté des lecteurs satisfaits du Chef SINGA !