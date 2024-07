Gabon : près de 13 milliards de chiffre d’affaires générés par la restauration en 2023

Ecouter l'article

Le ministère de l’Economie et des Participations a récemment rendu public son tableau de bord. Réalisé en février 2024, ce rapport révèle que près de 13 milliards de chiffre d’affaires ont été générés par les opérateurs exerçant dans la restauration haut de gamme. Des performances qui traduisent l’impact de ces services, d’autant plus qu’ils ont connu un accroissement de 14,8% de 2022 à 2023.

Dans le cadre de ses missions, la direction générale de l’Economie et de la Politique Fiscale (DGEPF) a élaboré et rendu public son tableau de bord. Il s’agit d’un document qui met en évidence une pluralité de secteurs d’activités en voie de développement au Gabon. Notamment l’industrie, l’agriculture, l’exploitation forestière, le commerce, l’hôtellerie et la restauration et des services particuliers. Concernant les domaines de la restauration haut de gamme, il en ressort que cette activité a engendré plusieurs milliards de francs entre 2022 et 2023.

12,39 milliards FCFA de chiffres d’affaires

En effet, le chiffre d’affaires des restaurants haut de gamme implantées dans les hôtels de dimensions internationales ou en exploitation indépendante est en croissance. Le chiffre d’affaires consolidé dans la catégorie haut de gamme est passé de 10,79 milliards de FCFA en 2022 à 12,39 milliards de FCFA 2023. C’est donc un accroissement de près de 15%. Des performances qui démontrent l’influence et l’impact positif de ces services sur l’économie de notre pays. Cette hausse s’explique donc par l’appétence grandissante des populations pour ce type de services.

Il faut dire que la « livraison des chantiers initiés par le groupe « resto group » en période de Covid-19 a eu pour effet de booster l’activité ». On note également les performances de la sous branche de la restauration collective. Les prouesses de ce secteur d’activité ne sont pas en reste, en dépit de la baisse du dynamisme constatés dans certaines entités, « le chiffre d’affaires consolidé a progressé de 18,1% pour s’établir à 31,36 milliards de FCFA en 2023 ». Une performance supérieure à celle de 2022, qui se situait à 26,56 milliards de FCFA. En ce qui concerne l’employabilité, les effectifs se sont contractés de l’ordre de -7,9% du fait de la perte de plusieurs contrats commerciaux.