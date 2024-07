Gabon : le gouvernement s’engage à publier les contrats pétroliers, miniers et forestiers

Ecouter l'article

Voilà qui devrait renforcer un peu plus l’idée d’une amélioration du niveau de transparence et d’équilibre des informations. Le gouvernement de transition s’est formellement engagé ce mercredi 10 juillet 2024, à publier les contrats pétroliers, miniers et forestiers dans les toutes prochaines semaines. Annoncée par le ministère de l’économie et celui du pétrole notamment, cette initiative vise à garantir une meilleure transparence dans la gestion des ressources naturelles, renforcer la confiance des citoyens dans les institutions et garantir que les conditions négociées avec les entreprises soient équitables.

Un peu plus de quatre mois après l’invitation de la délégation du Fonds monétaire internationale (FMI) à publier les contrats pétroliers, miniers et forestiers, le gouvernement de transition a décidé de prendre la mesure de la difficulté en agissant en conséquence. Au terme d’une réunion préparatoire co-présidée par le ministre de l’Economie et des Participations, Mays Mouissi et son collègue du Pétrole et du Gaz, Marcel Abéké ce mercredi 10 juillet, une décision forte a été prise concernant la publication des contrats et des permis des secteurs pétroliers, miniers et forestiers.

Sur instructions du président de la Transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, ces deux départements ministériels ont ainsi pu discuter des modalités et des mécanismes qui doivent permettre dans les toutes prochaines semaines, de rendre public les informations essentielles contenues dans ces contrats. Une initiative prise dans le but de garantir une meilleure transparence dans la gestion des ressources naturelles d’une part, et de renforcer la confiance des citoyens dans les institutions tout en garantissant que les conditions négociées avec les entreprises soient équitables de l’autre.

Garantir l’accessibilité et la compréhension des contrats pétroliers, miniers et forestiers

Avec pour objectif final de rendre ces contrats à la fois accessibles et compréhensibles pour le grand public, cette réunion préparatoire de laquelle devrait découler une data room complète, confirme l’engagement des autorités de la transition en faveur de la transparence et de la bonne gouvernance. Deux éléments cruciaux pour le développement durable et la prospérité du pays. A noter que cette initiative s’inscrit dans la droite ligne de la nécessité de publication de toutes les clauses d’un contrat, sans exception contenue dans le guide ITIE, pour lequel le Gabon est partie prenante.