Gabon : les jeunes de Franceville et Moanda édifiés sur les métiers de l’audiovisuel

Ecouter l'article

C’est dans l’optique d’aider et de soutenir les jeunes amateurs et passionnés du secteur audiovisuel, que le producteur et réalisateur Ernan Brice Ndouogho plus connu sous le nom de Magic Elkana, s’est rendu dans la province du Haut-Ogooué précisément dans les villes de Franceville et Moanda. Du 6 au 13 juillet 2024, il sera question pour ce dernier, d’entretenir les jeunes de ces localités à travers des masterclass sur « l’audiovisuel : de l’amateurisme au professionnalisme ».

Le secteur audiovisuel est en plein essor. C’est assurément cette avancée majeure qui a emmené le producteur, réalisateur, monteur et technicien gabonais Ernan Brice Ndouogho à partir de la capitale. Objectif partager son expérience et expertise avec ses compatriotes. A cet effet, celui qui a animé des formations lors des trois éditions du salon des Métiers de l’Audiovisuel (SAMEAU) a déposé ses valises dans la province du Haut-Ogooué, particulièrement dans les villes de Franceville et de Moanda.

L’audiovisuel au coeur des échanges

En effet, c’est autour du thème « l’audiovisuel : de l’amateurisme au professionnalisme » que les jeunes de ces deux villes situés dans la deuxième province du Gabon, seront édifiés du 6 au 13 juillet 2024. Des rencontres qui se tiennent de 15 à 18 heures dans les locaux des mairies de chaque commune. Le public venu nombreux depuis le début de ce séminaire, bénéficie ainsi de conseils, de rudiments de la part d’un ancien dans le domaine.

Tout en leur transmettant son expérience et son savoir-faire acquis au terme de 23 ans dans le secteur, Magik Elkana a donc accentué son propos sur l’encadrement, la formation et surtout l’encouragement de ces jeunes dont la majorité sont des photographes dits, de rue, qu’il a invité à se professionnaliser. A noter qu’à la fin des ces masterclass, les participants reçoivent des attestations afin de valoir ce que de Droit. Une initiative que Ernan Brice Ndouogho alias Maggik Elkana compte bien poursuivre.