Gabon : Charles Mve Ellah pour le Oui au référendum constitutionnel

Alors qu’on s’approche inexorablement de la tenue du référendum portant sur l’adoption de la nouvelle Constitution et qui marquera la fin de la période de transition dans laquelle le pays est plongé depuis le coup de libération du 30 août 2023, de nombreux acteurs politiques expriment peu à peu leur avis sur cet événement déterminant pour l’avenir du pays. C’est le cas de l’ancien ministre Charles Mve Ellah qui dans un tweet ce dimanche 15 septembre 2024 a invité les populations à voter pour le oui.

Cette sortie de l’ancien ministre de l’Agriculture intervient dans un contexte pour le moins particulier marqué par une bataille prolixe au sujet du choix à faire lors du prochain référendum. En effet, très critique sur la posture de certains acteurs politiques, ce dernier a tenu à réaffirmer sa position vis-à-vis des actions menées depuis maintenant un an par le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) et plus particulièrement son président le Général Brice Oligui Nguema.

Charles Mve Ellah satisfait du bilan du CTRI

Ainsi, l’ancien membre du gouvernement s’est dit satisfait des résultats engrangés par ce dernier depuis le 30 août 2023, qui a permis de mettre un coup d’accélérateur dans le développement du pays. « Le Président Oligui Nguema est en permanence dans l’action tous secteurs confondus. Les résultats l’attestent », a indiqué l’ancien ministre sur son compte X anciennement Twitter.

Des résultats qui selon Charles Mve Ellah devraient jouer en faveur du CTRI notamment lors de la tenue du référendum portant adoption de la nouvelle loi fondamentale de la République gabonaise. D’ailleurs, c’est fort de ce constat palpable qu’il a appelé « tous les Gabonais à le soutenir et dire oui au Référendum pour un Gabon nouveau ».