Gabon : La fondation Dorcas et les affaires sociales unies pour la protection des enfants et des personnes vulnérables

La Fondation Dorcas et le ministère des Affaires sociales ont signé une convention de partenariat le 04 septembre 2024. Cette nouvelle collaboration vise à renforcer l’accompagnement des enfants en difficulté sociale et des personnes vulnérables, tout en valorisant l’inclusion et la protection des individus en situation de précarité.

La cérémonie de signature s’est tenue au siège du ministère des Affaires sociales sis à dans le arrondissement de Libreville, une étape importante dans les efforts conjoints pour renforcer l’action sociale au Gabon. Anouchka Oligui Nguema, présidente de la Fondation Dorcas, entend, grâce à ce partenariat, accentuer son engagement envers les enfants et les démunis, soutenue par Nadine Nathalie Awanang épouse Anato, ministre des Affaires sociales.

Un partenariat en faveur de l’enfance

Le jeudi 16 mai dernier, Nadine Nathalie Awanang a reçu à son bureau Anouchka Oligui Nguema. Une rencontre au cours de laquelle les deux femmes s’étaient entretenues sur les mission de la Fondation Dorcas et le bien-être des enfants abandonnés. L’épouse du président de la Transition avait partagé à la patronne des Affaires sociales sa volonté d’améliorer les conditions d’accueil dans les centres et les procédures d’adoption.

4 mois après ces échanges, les deux entités se sont alliés dans ce combat en faveur de l’inclusion sociale. Ce partenariat permet à la Fondation Dorcas de bénéficier du soutien institutionnel du ministère, tout en mettant en œuvre des actions concrètes pour améliorer les conditions de vie des plus vulnérables. Cette initiative s’inscrit dans une vision globale d’inclusion et de protection sociale durable au Gabon.

Pour rappel, depuis sa création, la Fondation Dorcas œuvre en faveur des enfants défavorisés notamment en leur apportant un soutien matériel et administratif. La Fondation aspire à créer un impact positif à long terme dans la société gabonaise, en garantissant que chaque enfant puisse grandir dans un environnement propice à son développement et à son épanouissement. Toute chose qui participe à la restauration de la dignité des gabonais amorcée par les autorités de Transition.