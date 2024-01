Gabon : plus de 46 milliards prévus pour les recrutements de nouveaux agents publics

Ecouter cet article Ecouter cet article

Pour cette année 2024 qui marque le début d’une historique transition au Gabon, les nouvelles autorités entendent favoriser l’emploi public. Outre les 18 milliards de FCFA prévus au titre des rappels des agents de l’Etat, ce sont plus de 46 milliards de FCFA qui ont été budgétisés pour le recrutement de nouveaux agents publics. Un montant qui fait grimper la note des dépenses de personnel à plus de 748 milliards de FCFA.

Avec un budget prévisionnel de l’ordre de 4162 milliards de FCFA en 2024, les autorités de la transition au Gabon entendent redonner de l’allant à l’administration publique et elles s’en donnent les moyens. Comme on peut le souligner dans le projet de loi de finance 2024 adopté aussi bien par les députés que les sénateurs de la transition, ce sont plus de 748 milliards de FCFA qui seront dégagés en dépenses de personnel. Un budget devant notamment permettre de financer l’embauche de nouveaux agents.

En effet, en hausse de près de 57 milliards de FCFA, soit 8% de plus que sur l’exercice budgétaire 2023, ces dépenses intègrent 46,09 milliards de FCFA pour les recrutements de nouveaux agents publics. Une nouveauté par rapport à 2023 et qui marque un changement de paradigme, dans la mesure où l’exécutif a levé la mesure visant à geler les recrutements, à travers l’organisation de nombreux concours devant permettre de renouveler le personnel de l’administration.

Déjà 8900 postes budgétaires créés

Avec déjà 8900 postes budgétaires créés au profit des enseignants, des personnels de santé, des professionnels des médias publics et des forces de défense et de sécurité, en plus des quelques centaines issues des différents concours organisés fin 2023, ces 46 milliards de FCFA devraient permettre de supporter ces nouvelles charges. Cependant, dans un contexte où rigueur et discipline budgétaire doivent être les maîtres mots, ces recrutements devront être mesurés et surtout s’ajuster aux départs à la retraite auxquels ils seront juxtaposés.