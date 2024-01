Gabon : le gouvernement de transition met un terme définitif au Fonds d’Initiative Départemental 

Follow on X

Annoncé en grande pompe en 2017 par le président déchu Ali Bongo et approvisionné à hauteur de 50 milliards de FCFA l’année suivante, le Fonds d’initiative départemental (FID) n’a finalement jamais été mis sur orbite. Face à cette léthargie, les autorités de la transition ont semble t-il décidé d’y mettre un terme. C’est ce que laisse penser l’absence de ligne budgétaire dédiée à ce programme.

Symbole de l’échec des politiques publiques en matière de décentralisation, le Fonds d’Initiative Départementale (FID) annoncé par Ali Bongo en 2017 mais jamais effectif, vient définitivement d’être mis de côté par le nouvel exécutif. Bien que celui-ci ait érigé en « combat fondamental » la « consolidation de notre vivre ensemble », il ne compte pas utiliser ce Fonds comme un tremplin pour des départements trop souvent marginalisés.

En effet, après une année 2023 au cours de laquelle « la particularité portait sur l’organisation des élections, la réalisation de la Transgabonaise et la prise en compte du Fonds d’Initiative Départemental (FID) » comme on peut le lire dans la loi de finance de l’exercice écoulée, ce Fonds qui était doté d’un budget de 10 milliards de FCFA, vient donc finalement être abrogé par les autorités de transition. Celles-ci l’estiment très probablement inefficaces.

Le FID, un échec de plus à mettre à l’actif du président déchu

Si l’idée de base qui était de stimuler le processus de décentralisation en finançant les projets de développement, laissait croire que ce Fonds pouvait apporter un nouveau souffle en plus d’être « un levier au service du développement des territoires », plus de cinq ans plus tard il n’en aura finalement rien été. Aucun projet financé en cinq ans, aucun changement en profondeur enregistré comme cela avait été annoncé, le FID est donc définitivement tué dans l’œuf.

Reste désormais aux nouvelles autorités de faire le bilan de cette initiative, dont le financement a toujours été opaque et surtout d’en tirer les leçons pour amorcer un véritable changement de paradigme. Avec en ligne de mire la création d’une Banque nationale pour l’entrepreneuriat des jeunes de toutes les provinces, l’heure est donc au pragmatisme pour éviter un nouveau crash financier.