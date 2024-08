Gabon : pas de festival national des cultures, André Jacques Augand en vadrouille !

Ecouter l'article

Près d’un an après sa nomination, le ministre de la Culture et des Arts, le Dr. André Jacques Augand, semble toujours être dépassé par le portefeuille qui lui a été confié par le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema. Pour preuve, durant ces derniers mois, aucun événement inscrit dans la mémoire collective n’a eu lieu tel que le festival national des cultures, qui était autrefois appelé Gabon 9 provinces et qui est censé se tenir à partir du 9 août chaque année. Rien. Absolument rien de mémorable à mettre au profit d’Augand, à tel point que le général-président doit lui-même prendre les choses en main.

Perdu, désorienté, dépassé sont assurément les mots qui qualifient au mieux les actions incompréhensibles et le silence assourdissant du ministre de la Culture et des Arts sur les nombreux problèmes enregistrés dans son département. Si dans notre article intitulé Gabon : toujours pas d’agenda culturel !, nous nous interrogions sur le mode de fonctionnement du membre du gouvernement, notamment sur les nombreuses dates au cours desquelles les populations sont censées célébrer et mettre en valeur nos cultures, qui étaient et qui sont toujours méconnues. L’on se questionne sur l’effectivité des événements tels que le festival national des cultures, la fête de la musique pour ne citer que ceux-là.

André Jacques Augand serait-il en vacances ?

Malgré ces nombreuses interrogations, le Dr. André Jacques Augand demeure dans le silence tout en accumulant les dérives comme celle qui a été enregistrée lors de la fête de la musique. Si cet événement était un flop, le festival national des cultures autrefois appelé Gabon 9 provinces n’aura certainement pas lieu. Prévue se tenir quelques jours avant la fête de l’indépendance, cette rencontre qui était marquée par des prestations de grandes figures de la musique, de la poésie urbaine, de la danse traditionnelle et urbaines, de sculpture, des ateliers, des expositions de caricaturiste a été reléguée aux calendes grecques.

Une fois de plus, le membre du gouvernement démontre son incapacité à gérer ce département ministériel. Le Dr. André Jacques Augand semble plus préoccupé à voyager en jet privé, à boire du champagne de luxe, à prendre des selfies ainsi qu’à accompagner le numéro un gabonais en tournée républicaine. Laissant ainsi des projets et des dossiers qui pouvaient être traités et résolus à la merci de la poussière dans son bureau. A croire qu’il est en vacances depuis sa nomination. Il convient de dire qu’en faisant son travail et en se mettant pleinement et réellement au service de la nation ce dernier pourrait mieux sécuriser son poste.