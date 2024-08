Musique : Anaïs Cardot sur l’album de la star Nigériane Asake

Ecouter l'article

Le talent, les aptitudes et les performances vocales de la chanteuse ne laissent plus personnes indifférents qu’il s’agisse du plan local et international. C’est la nouvelle rendue publique par la chanteuse Franco-gabonaise Anaïs Cardot herself, le samedi 10 août 2024 sur sa page Facebook. En effet, la chanteuse à la voix suave a annoncé avoir travaillé sur le nouvel album du chanteur nigérian Asake. Notamment sur les titres « Mood », « My Heart ».

Après sa sélection à la cérémonie de récompenses musicales de Rap, R’n’B et de la nouvelle Pop qui s’est tenue le 25 mai 2024 au Théâtre de Châtelet à Paris en France, Anaïs Cardot ne cesse de faire parler d’elle. Les prouesses vocales de la chanteuse évoluant en Europe continuent de conquérir le public et d’éblouir ses confrères. Dépassant ainsi les frontières de la langue. L’artiste a été contacté par l’équipe du chanteur auteur-compositeur nigérian Asake pour une collaboration sur son nouvel album intitulé « Lungu Boy ».

2 titres sur 15

Comptant 15 morceaux dont deux sur lesquels la chanteuse franco -gabonaise a collaboré. A cet effet, elle a annoncé le 10 août 2024 « retrouvez moi sur le nouvel album de Asake….J’ai eu l’opportunité de chanter et de coécrire sur « Mood » et « My heart » ». Une information bien accueillie par la fanbase de l’artiste et les mélomanes. Ces derniers n’ont pas hésité à manifester leur soutien et d’envoyer toutes leurs félicitations à Anaïs Cardot. « Bravo Anais, tu iras encore plus loin. J’en suis absolument convaincu » peut-on lire dans les commentaires.



Outre, ces commentaires d’encouragements quelques internautes ont été outrés en allant écouter ledit projet. En effet, ils se sont offusqués sur la non mention de la participation d’Anaïs Cardot sur cet album. « On parle beaucoup des artistes qui plagient mais Asake ne crédite pas Anais Cardot en tant qu’interprète ». Selon, la rappeuse gabonaise Vicky R, l’équipe d’Asake a failli à l’accord. « Elle devrait être créditée en auteur et interprète. Un accord a été passé et ils n’ont tout simplement pas respecté leur part ». Non sans manquer de préciser que cette affaire rentrera bientôt dans l’ordre. « Juste des bandits comme partout mais ça va se régler bientôt » a-t-elle martelé dans les commentaires avec son compte personnel facebook.